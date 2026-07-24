¿Ola azul o espejismo? La encuesta que da 11 puntos a los demócratas en las elecciones en EE.UU.

El escenario electoral rumbo a las elecciones legislativas de 2026 volvió a mover el tablero político en Estados Unidos. Un nuevo sondeo mostró una diferencia de 11 puntos entre los principales partidos, aunque otros relevamientos nacionales reflejan una contienda bastante más ajustada y llaman a la cautela antes de hablar de una posible “ola azul”.

Elecciones 2026: Emerson da una ventaja de 11 puntos a los demócratas

Según una encuesta de Emerson College Polling, realizada entre el 19 y el 20 de julio sobre 1100 votantes probables, el 53% afirmó que votaría por el candidato demócrata para el Congreso, mientras que el 42% elegiría al republicano.

El director ejecutivo de la encuestadora, Spencer Kimball, explicó que la ventaja responde principalmente al voto femenino. Entre las mujeres, el respaldo al candidato demócrata alcanza el 56%, frente al 39% del republicano.

Entre los hombres, en cambio, la competencia parece mucho más equilibrada. El 49% se inclina por el demócrata y el 44% por el republicano.

El promedio de las encuestas enfría el entusiasmo en EE.UU.

Si bien el sondeo de Emerson College Polling muestra una ventaja de 11 puntos para los demócratas (53% frente a 42%), el promedio nacional de RealClearPolling reduce esa diferencia a 4,7 puntos (48,6% vs. 43,9%).

Los especialistas de Emerson recuerdan que una encuesta representa una fotografía de un momento determinado, mientras que el promedio de múltiples estudios permite identificar tendencias con mayor estabilidad.

Donald Trump registra 39% de aprobación y 57% de desaprobación

El relevamiento también evaluó la gestión del presidente Donald Trump. El mandatario obtuvo una aprobación del 39%, el mismo nivel registrado en los dos meses anteriores. En tanto, la desaprobación aumentó un punto y llegó al 57%, según el estudio.

Donald Trump obtuvo una aprobación del 39% (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

Aunque las próximas elecciones presidenciales todavía están lejos, la encuesta también consultó quién debería ser el candidato demócrata en 2028. Los resultados fueron:

Pete Buttigieg: 19%

19% Gavin Newsom: 17%

17% Jon Ossoff: 13%

13% Alexandria Ocasio-Cortez: 13%

13% Kamala Harris: 8%

8% Andy Beshear: 7%

7% Josh Shapiro: 5%

5% J.B. Pritzker: 3%

3% Indecisos: 13%

Kimball destacó que Jon Ossoff, incorporado por primera vez al estudio, obtuvo un respaldo relativamente mayor entre los hombres, mientras que Newsom y Ocasio-Cortez mostraron un apoyo más fuerte entre las mujeres.

Elecciones de 2028: JD Vance y Marco Rubio quedan separados por un punto

Entre los posibles candidatos republicanos para 2028, la competencia permanece prácticamente empatada. Los resultados fueron:

J.D. Vance: 39%

39% Marco Rubio: 38%

38% Ron DeSantis: 5%

5% Donald Trump Jr.: 5%

5% Indecisos: 9%

Entre los posibles candidatos republicanos para 2028 aparece JD Vance como primer lugar Pool Reuters

Qué otros temas preocupan a los votantes de EE.UU.

Además del escenario político, el estudio relevó la opinión de los votantes sobre distintos asuntos de actualidad. Entre los principales registros se destacan:

El 61% considera que Estados Unidos destina demasiado dinero a la ayuda para Israel.

considera que destina demasiado dinero a la ayuda para Israel. El 63% se opone a la construcción de centros de datos cerca de su comunidad, un rechazo que aumentó 21 puntos desde diciembre de 2025.

se opone a la construcción de centros de datos cerca de su comunidad, un rechazo que aumentó desde diciembre de 2025. El 63% manifestó estar preocupado por la inteligencia artificial , mientras que solo el 14% dijo sentirse entusiasmado.

manifestó estar preocupado por la , mientras que solo el dijo sentirse entusiasmado. Tras el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el 66% aseguró haber seguido el torneo con algún grado de interés.

Además, por primera vez desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, las amenazas a la democracia aparecen como la principal preocupación de los votantes consultados. Las mediciones fueron: