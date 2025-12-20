Anthony Joshua noquea a Jake Paul y gana el combate de boxeo de Netflix

El excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua logró un nocaut en el sexto asalto ante el youtuber convertido en boxeador Jake Paul en su lucrativo combate respaldado por LA NACION este viernes en Miami.

Esta pelea enfrentó a dos boxeadores de niveles y complexiones muy desiguales por una bolsa estimada en US$184.000.000.

Aunque Paul, exenfant terrible de internet convertido en promotor y boxeador profesional, resistió más de lo previsto, su estrategia de evitar contactos e intercambios de golpes desesperó a más de uno en el Kaseya Center.

Un año después de su pobre victoria ante Mike Tyson, leyenda del noble arte entonces de 58 años, el estadounidense (1,85 m de estatura, 98 kg) se midió a un rival mucho más joven y peligroso (1,98 m, 110 kg).

El británico de 36 años, campeón olímpico en 2012, sin embargo tuvo que esforzarse para vencer a un adversario que intentó provocarlo con muecas, especialmente sacándole la lengua, hasta que finalmente impuso su tamaño superior y potencia en los últimos compases del duelo pactado a ocho asaltos.

Los primeros rounds de la pugna ofrecieron un pobre espectáculo, entre un Paul huidizo y con equilibrio precario, y un Joshua expectante pese a una superioridad manifiesta.

Después de ser contado por primera vez en el quinto asalto, el estadounidense acabó por recibir un trueno en el sexto y se levantó por segunda vez tras ser contado antes de ser definitivamente noqueado por un derechazo directo.

"Me cansé mucho, no podía aguantar su peso", dijo Paul con la boca sangrando, una herida que atribuyó a una "fractura de mandíbula" causada por Joshua.

"Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo", afirmó, antes de decir que seguirá luchando aunque se "tomará un descanso".

Paul debía enfrentarse inicialmente al estadounidense Gervonta Davis, otro gran nombre aunque de una categoría de peso muy inferior, pero cambió sus planes el mes pasado tras las nuevas acusaciones de violencia doméstica presentadas contra el púgil.