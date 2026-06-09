Es oficial: todos los horarios de EE.UU. para ver los partidos de México en el Mundial 2026
El Tri abre la fase inicial ante Sudáfrica en Ciudad de México; la FIFA detalló fechas, sedes y rivales del Grupo A
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La FIFA confirmó el calendario de los 104 encuentros que se disputarán en el Mundial 2026, el primero de la historia en contar con tres países anfitriones. México dará inicio a la competición este jueves 11 de junio, en el partido inaugural. La selección de Javier Aguirre ya conoce el itinerario de este y sus otros compromisos del Grupo A.
México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: horarios en Estados Unidos y sede del debut
El inicio del camino para la selección mexicana se producirá ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, renombrado para la Copa del Mundo como Estadio Ciudad de México, por el partido inaugural.
Horarios del partido en EE.UU.
- Hora del Este (ET): 16 hs.
- Hora Central (CT): 15 hs.
- Hora de la Montaña (MT): 14 hs.
- Hora del Pacífico (PT): 13 hs.
- Alaska (AKDT): 12 hs.
- Hawái (HST): 10 hs.
México vs. Corea del Sur: fecha, estadio y horarios en Estados Unidos por el Grupo A
La participación de México en la fase de grupos del Mundial continuará con el enfrentamiento ante la selección de Corea del Sur. El compromiso tendrá lugar el jueves 18 de junio y la acción se trasladará a la sede de Jalisco, en el Estadio Akron, ahora conocido como Estadio Guadalajara.
Horarios del partido en EE.UU.
- ET: 21 hs.
- CT: 20 hs.
- MT: 19 hs.
- PT: 18 hs.
- AKDT: 17 hs.
- HST: 15 hs.
México vs. República Checa: cuándo juega el Tri y horarios en EE.UU.
El cierre del Grupo A para el equipo mexicano ocurrirá el miércoles 24 de junio frente a la selección de República Checa. El equipo volverá al Estadio Ciudad de México para este compromiso.
Horarios del partido en EE.UU.
- ET: 21 hs.
- CT: 20 hs.
- MT: 19 hs.
- PT: 18 hs.
- AKDT: 17 hs.
- HST: 15 hs.
La lista de convocados de México para el Mundial 2026
A fines de mayo, Javier Aguirre presentó la lista de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026. La convocatoria la conforman:
- Raúl Rangel (Chivas)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- Johan Vásquez (Genoa)
- César Montes (Lokomotiv Moscú)
- Israel Reyes (América)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
- Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)
- Edson Álvarez (Fenerbahce)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Luis Romo (Chivas)
- Orbelín Pineda (AEK Atenas)
- Álvaro Fidalgo (Betis)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Chávez (Dinamo Moscú)
- Obed Vargas (Atlético de Madrid)
- Raúl Jiménez (Fulham)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Santiago Giménez (Milan)
- Armando González (Chivas)
- Julián Quiñones (Al Qadisiya)
- Alexis Vega (Toluca)
- César Huerta (Anderlecht)
- Roberto Alvarado (Chivas)
Mundial 2026 en México: partidos, sedes y fechas en CDMX, Guadalajara y Monterrey
Además de los partidos del “Tri”, otras selecciones se presentarán en las sedes mexicanas de CDMX, Guadalajara y Monterrey.
- Jueves 11 de junio: Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A), a las 21 hs (CT) en el Estadio Akron.
- Domingo 14 de junio: Suecia vs. Túnez (Grupo F), a las 21 hs en el Estadio BBVA.
- Miércoles 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K), a las 21 hs en el Estadio Azteca.
- Viernes 19 de junio: Túnez vs. Japón (Grupo F), a las 23 hs en el Estadio BBVA.
- Martes 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K), a las 21 hs. en el Estadio Akron.
- Miércoles 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A), a las 20 hs en el Estadio BBVA.
- Viernes 26 de junio: Uruguay vs. España (Grupo H), a las 19 hs en el Estadio Akron.
- Lunes 29 de junio: partido de dieciseisavos de final entre el 1.º del Grupo F y el 2.º del Grupo C en el Estadio BBVA.
- Martes 30 de junio: partido de dieciseisavos de final entre el 1.º del Grupo A y uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I en el Estadio Azteca.
- Domingo 5 de julio: partido de octavos de final en el Estadio Azteca.
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