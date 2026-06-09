Es oficial: todos los horarios de EE.UU. para ver los partidos de México en el Mundial 2026

La FIFA confirmó el calendario de los 104 encuentros que se disputarán en el Mundial 2026, el primero de la historia en contar con tres países anfitriones. México dará inicio a la competición este jueves 11 de junio, en el partido inaugural. La selección de Javier Aguirre ya conoce el itinerario de este y sus otros compromisos del Grupo A.

México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: horarios en Estados Unidos y sede del debut

El inicio del camino para la selección mexicana se producirá ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, renombrado para la Copa del Mundo como Estadio Ciudad de México, por el partido inaugural.

En la fase de grupos del Mundial 2026, México se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Fotomontaje editado con IA (@estadiobanorte / Unsplash / FIFA)

Horarios del partido en EE.UU.

Hora del Este (ET): 16 hs.

Hora Central (CT): 15 hs.

Hora de la Montaña (MT): 14 hs.

Hora del Pacífico (PT): 13 hs.

Alaska (AKDT): 12 hs.

Hawái (HST): 10 hs.

México vs. Corea del Sur: fecha, estadio y horarios en Estados Unidos por el Grupo A

La participación de México en la fase de grupos del Mundial continuará con el enfrentamiento ante la selección de Corea del Sur. El compromiso tendrá lugar el jueves 18 de junio y la acción se trasladará a la sede de Jalisco, en el Estadio Akron, ahora conocido como Estadio Guadalajara.

Horarios del partido en EE.UU.

ET: 21 hs.

CT: 20 hs.

MT: 19 hs.

PT: 18 hs.

AKDT: 17 hs.

HST: 15 hs.

México vs. República Checa: cuándo juega el Tri y horarios en EE.UU.

El cierre del Grupo A para el equipo mexicano ocurrirá el miércoles 24 de junio frente a la selección de República Checa. El equipo volverá al Estadio Ciudad de México para este compromiso.

Horarios del partido en EE.UU.

ET: 21 hs.

CT: 20 hs.

MT: 19 hs.

PT: 18 hs.

AKDT: 17 hs.

HST: 15 hs.

La lista de convocados de México para el Mundial 2026

A fines de mayo, Javier Aguirre presentó la lista de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026. La convocatoria la conforman:

Raúl Rangel (Chivas)

(Chivas) Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

(AEL Limassol) Carlos Acevedo (Santos Laguna)

(Santos Laguna) Johan Vásquez (Genoa)

(Genoa) César Montes (Lokomotiv Moscú)

(Lokomotiv Moscú) Israel Reyes (América)

(América) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

(AZ Alkmaar) Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

(PAOK de Salónica) Edson Álvarez (Fenerbahce)

(Fenerbahce) Gilberto Mora (Tijuana)

(Tijuana) Brian Gutiérrez (Chivas)

(Chivas) Luis Romo (Chivas)

(Chivas) Orbelín Pineda (AEK Atenas)

(AEK Atenas) Álvaro Fidalgo (Betis)

(Betis) Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Luis Chávez (Dinamo Moscú)

(Dinamo Moscú) Obed Vargas (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Raúl Jiménez (Fulham)

(Fulham) Guillermo Martínez (Pumas)

(Pumas) Santiago Giménez (Milan)

(Milan) Armando González (Chivas)

(Chivas) Julián Quiñones (Al Qadisiya)

(Al Qadisiya) Alexis Vega (Toluca)

(Toluca) César Huerta (Anderlecht)

(Anderlecht) Roberto Alvarado (Chivas)

La lista oficial de 26 convocados seleccionados en México por el director técnico Javier Aguirre Facebook Federación Mexicana de Fútbol

Mundial 2026 en México: partidos, sedes y fechas en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Además de los partidos del “Tri”, otras selecciones se presentarán en las sedes mexicanas de CDMX, Guadalajara y Monterrey.