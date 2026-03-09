Anthropic demanda al gobierno de EE.UU. por disputa sobre uso de su IA

La startup de inteligencia artificial (IA) Anthropic demandó el lunes a varias agencias del gobierno estadounidense ante un tribunal federal de California para pedir que revierta sanciones en su contra que considera excesivas.

El Departamento de Defensa incluyó la semana pasada a Anthropic en su lista de empresas que representan un "riesgo" para la cadena de suministro, después de que la firma se negara a autorizar el uso militar sin límites de sus modelos de IA Claude.

En la demanda de 48 páginas, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, Anthropic solicita que dicha designación se revierta y se declare ilegal.

La compañía señala en el texto que desarrolló su IA para obtener "resultados positivos para la humanidad" y que sea "la más segura y responsable".

"Anthropic presenta esta demanda porque el Gobierno federal ha tomado represalias por expresar ese principio", añade la compañía en su escrito.

Anthropic es la primera empresa estadounidense calificada de "riesgo" por el gobierno federal, una consideración reservada a entidades de países rivales, como el gigante tecnológico chino Huawei.

La designación exige a los proveedores y contratistas de defensa que certifiquen que no utilizan los modelos de Anthropic en su trabajo con el Pentágono.

"Las consecuencias de este caso son enormes", afirma la demanda, ya que el Gobierno "pretende destruir el valor económico creado por una de las empresas privadas de más rápido crecimiento del mundo".

La disputa estalló a finales del mes pasado, poco antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que desencadenó la guerra en Oriente Medio, cuando Anthropic insistió en que su tecnología no podía ser usada por el Pentágono para tareas de vigilancia masiva ni para sistemas de armas completamente autónomos.

Donald Trump ordenó a todas las agencias federales que dejaran de utilizar la tecnología de Anthropic.

Hegseth puso entonces a la compañía en su lista de entidades de "riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional" y ordenó que ningún contratista, proveedor o socio militar "pueda realizar cualquier actividad comercial con Anthropic", al tiempo que se concede un periodo de transición de seis meses al propio Pentágono.