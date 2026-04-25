Hallazgo histórico: vieron un trozo de madera sobresalir en la arena y era un naufragio de hace 200 años

Un equipo de Parks Canada descubrió en la reserva del parque nacional Sable Island en Nueva Escocia, Canadá, los restos de un naufragio de unos 200 años. El hallazgo se produjo luego de que quedara al descubierto un fragmento de madera en la arena. La embarcación, que los especialistas consideran podría ser el sloop Swift, naufragó durante una tormenta el 27 de septiembre de 1812 en un incidente que también afectó a otras embarcaciones del convoy.

Cómo Parks Canada encontró el naufragio de 1812 en Sable Island

El proceso se inició en febrero de 2024, cuando personal operativo de la isla detectó un pequeño pedazo de madera que había quedado visible tras una tormenta invernal, explica Parks Canada en un comunicado emitido en marzo de este año para anunciar el descubrimiento.

Ese indicio dio lugar a una inspección más detallada en el área. A partir de ese punto, comenzaron los trabajos de excavación, que reunieron a arqueólogos terrestres y subacuáticos de Parks Canada, junto con técnicos arqueológicos Mi’kmaw y Earth Keepers. La intervención requirió un enfoque conjunto, ya que el naufragio se encontraba en tierra firme.

El equipo realizó dos campañas, en mayo de 2024 y mayo de 2025. En la primera, registraron una sección visible y localizaron otra parte enterrada en una duna. Esa estructura se extendía bajo la duna, lo que requirió el uso de herramientas mecánicas para retirar grandes volúmenes de arena. En la segunda campaña, los investigadores lograron exponer un tramo adicional de la embarcación.

Los trabajos permitieron exponer distintas secciones del barco enterrado Parks Canada

Por qué creen que los restos pertenecen al barco Swift hundido en 1812

Los arqueólogos concluyeron que las partes descubiertas pertenecen a un mismo barco. A partir de distintas evidencias, consideran que se trata del Swift, un sloop que naufragó el 27 de septiembre de 1812.

Los arqueólogos indicaron que la estructura corresponde a una embarcación pequeña, con una sola cubierta y un único mástil. La ubicación del sitio coincide con mapas históricos que señalan el punto donde el Swift encalló.

Además, el tipo de madera identificado, cedro de Bermudas, coincide con el origen del barco y su ruta desde Bermudas hacia Terranova.

El día en que el Swift se hundió, también naufragaron otras dos embarcaciones en Sable Island durante una tormenta de viento: la goleta Emeline y la fragata HMS Barbadoes, que escoltaba a las otras naves. Las tripulaciones fueron rescatadas dos semanas después por barcos enviados desde Halifax.

Durante las mismas excavaciones, los investigadores también identificaron una pieza de revestimiento de cobre con un sello del Almirantazgo fechado en enero de 1810 en Portsmouth y vincularon ese material con el HMS Barbadoes.

Las tareas se desarrollaron en dos campañas, en 2024 y 2025 Parks Canada

Cómo los arqueólogos preservaron el naufragio hallado en Nueva Escocia

Sable Island presenta un entorno inestable que condiciona la investigación. La isla, compuesta casi en su totalidad por arena, cambia de forma de manera constante por la acción del viento y las olas.

Ese movimiento puede cubrir los restos, desplazarlos o volver a exponerlos en la superficie. Parks Canada señaló que los fragmentos suelen emerger después de tormentas.

Debido a esas características, el equipo actuó con rapidez para registrar el sitio antes de que la arena volviera a cubrir las estructuras.

El proceso requirió técnicas específicas debido a la ausencia de capas de suelo diferenciadas. Los investigadores estabilizaron el área con bolsas de arena y retiraron el material acumulado con maquinaria antes de continuar con herramientas manuales para evitar daños.

Una vez expuesta la estructura, realizaron un registro detallado. El equipo documentó cada elemento visible, desde las piezas de madera hasta los clavos, y los incorporó en un plano a escala.

El sitio presenta condiciones inestables por el movimiento constante de la arena Parks Canada

También utilizaron instrumentos de medición con tecnología satelital y drones para registrar la ubicación exacta del sitio. Además, tomaron muestras de madera y cobre para analizar su origen y antigüedad.

Tras completar la documentación, los especialistas cubrieron nuevamente la estructura con arena para protegerla del contacto con el aire, que acelera el deterioro de los materiales.

Los investigadores señalaron que es inusual poder vincular restos con un naufragio específico en Sable Island. Según Parks Canada, este caso representa una de las pocas oportunidades de correlacionar un sitio arqueológico con un evento documentado anterior al siglo XX.