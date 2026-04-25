Un poderoso tornado categoría F4 arrasó una ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos

ENID (AP).- Este jueves en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, un poderoso tornado de categoría F4 destruyó 40 casas y dejó un saldo de más de 10 heridos. El fenómeno natural se produjo en la ciudad de Enid, donde varias viviendas fueron arrancadas de sus cimientos, se cerraron comercios y cientos de vehículos resultaron dañados.

El tornado se mantuvo en tierra durante al menos 40 minutos y recurrió más de 14 kilómetros con vientos de entre 273 y 281 kilómetros por hora. Además, llegó a medir unos 450 metros de ancho en su punto más amplio, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Tornado en Oklahoma

Debido a la intensidad del viento, cayeron postes eléctricos y varias líneas fueron destruidas por escombros arrastrados. A diversas viviendas se les arrancó parte del techo y los árboles quedaron despojados de corteza y ramas; algunos incluso fueron arrancados de raíz.

En un barrio periférico, varias construcciones se desprendieron, dejando al descubierto el interior de varias casas. Además, provocó que la base aérea estatal tuviera que interrumpir sus operaciones.

Tornado en Oklahoma I

No obstante, aunque el tornado fue devastador en términos materiales, hasta el momento no se registró ninguna muerte, pero sí 10 personas heridas que fueron rescatadas y trasladadas a los hospitales de la zona.

“La policía y los departamentos de bomberos y la Patrulla de Caminos de Oklahoma realizaron múltiples registros en viviendas, rescatando a algunos vecinos atrapados”, dijo el viernes el alcalde de Enid, David Mason.

“Por suerte los suministros llegaron en abundancia”, detalló Mason, y agregó: “Así es Enid en los momentos difíciles: seguimos apoyándonos los unos a los otros”.

“La policía y los departamentos de bomberos y la Patrulla de Caminos de Oklahoma realizaron múltiples registros en viviendas, rescatando a algunos vecinos atrapados”, reveló el alcalde.

Las imágenes del tornado se viralizaron en redes sociales

Dave Lamerton, un vecino de Enid, pasó la mañana del viernes rescatando lo que quedaba del taller de carpintería de su hijo Joseph al sur de la ciudad, junto con algunos familiares y un grupo de voluntarios que viajaron desde Kansas para ayudar con la limpieza.

“El tornado simplemente se abrió paso por aquí y nos golpeó directamente. Todavía hay cosas de nuestra propiedad que se volaron y no podemos encontrar”, revivió Lamerton.

Tornado en Oklahoma II

Por otro lado, las autoridades de Oklahoma que, hasta el momento, el número de heridos asciende a 10 personas, ninguna de gravedad. La base aérea estatal también sufrió las consecuencias del tornado y cerró hasta nuevo aviso “debido a las labores para el restablecimiento de energía y agua”, según publicaron en redes sociales.

Sobre las próximas jornadas, es posible que hasta la noche del sábado se registren más tormentas en el centro-sur y el sureste de Oklahoma, informó el servicio meteorológico de Estados Unidos. Además, se prevé que el sábado se desarrollen tormentas eléctricas de fuertes a severas, incluso en el área de Enid.

Con información de AP