Antonelli logra en Miami su tercera pole consecutiva

El joven piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1 de 2026, ganó el sábado la pole position del Gran Premio de Miami, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a brillar con un octavo puesto.

Antonelli superó por 0,166 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por 0,345 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La nueva estrella de Mercedes firmó así su tercera pole consecutiva en un Gran Premio de esta temporada, en la que a los 19 años se ha erigido en el piloto más joven en liderar la Fórmula 1.

Antonelli se resarció de su tropiezo en la carrera esprint horas antes, en la que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri acabaron con el dominio absoluto de Mercedes en las tres primeras carreras del calendario.

"Fue un comienzo de día difícil con el esprint, donde las cosas no salieron a nuestro favor", reconoció Antonelli, quien recibió en esa carrera una sanción de cinco segundos por exceder los límites de pista que le hizo caer del cuarto al sexto lugar.

"Estoy contento con la qualy (...) Estaba muy estresado, siendo sincero, esperando a que todos terminaran sus vueltas, pero fue lo suficientemente buena", se felicitó.

Antonelli ya había conquistado la pole position de los dos Grandes Premios anteriores, en China y Japón, donde logró después el triunfo.

Desde entonces la Fórmula 1 estuvo detenida por la cancelación de las pruebas de Baréin y Arabia Saudita a causa de la guerra en Oriente Medio.

El británico Norris, vigente campeón mundial, partirá en cuarto lugar el domingo, por delante de George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari) y Piastri.

El octavo lugar se lo quedó Colapinto, igualando así su mejor resultado en una clasificación.

El argentino, de 22 años, ya había logrado también un octavo lugar en la parrilla para la carrera esprint, en la que concluyó en la décima posición.

El inicio de la segunda parte de la clasificación se retrasó debido a un incendio en el motor del Audi del brasileño Gabriel Bortoleto, que lo obligó a detenerse en la pista.

Bortoleto, que partirá el domingo desde el fondo de la parrilla, fue uno de los eliminados en la primera parte de la sesión junto al español Fernando Alonso (Aston Martin) y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que terminó en el 21° lugar.