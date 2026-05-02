Tenía la misma edad que Sheldon Cooper cuando entró a la universidad, pero su vida dio un giro: estuvo preso y murió indigente

William James Sidis, nacido en Nueva York, fue considerado un niño prodigio desde sus primeros años. Casi como si se tratara de un paralelo con el personaje de la recordada serie The Big Bang Tgeory, Sheldon Cooper, compartía un rasgo distintivo: ambos ingresaron a la universidad a los 11 años. Sin embargo, el destino de Sidis fue distinto. A los 46 años fue encontrado en coma en una pensión de Brookline, Massachusetts, en condiciones de indigencia.

William James Sidis: infancia, ingreso temprano a Harvard y talento excepcional

Sidis era hijo del Dr. Boris Sidis, especialista en psicología anormal, y de Sarah Sidis. Su padre había colaborado con William James, filósofo de Harvard, y en su honor le dio ese nombre al niño, explicó The New York Times en un artículo publicado el 18 de julio de 1944.

A los 20 años trabajó como instructor de matemáticas en el Instituto Rice Los archivos de Sidis

Desde muy temprano mostró capacidades excepcionales. Aprendió a leer y escribir a los tres años. Antes de cumplir nueve dominaba varios idiomas extranjeros. En ese entonces, intentó ingresar a Harvard, pero fue rechazado por su edad.

Luego estudió durante 12 meses en Tufts College. Finalmente se matriculó en Harvard a los 11 años. Se graduó en 1914, a los 16, en una promoción en la que estaba el ex senador de los Estados Unidos Leverett Saltonstall.

Su avance en la educación fue inusual. Completó en seis meses un programa escolar que normalmente requería siete años en las escuelas públicas de Brookline. Su interés principal era la matemática.

A los 14 años dictaba conferencias en Harvard sobre la cuarta dimensión y presentaba teorías propias. En esa misma etapa manifestó rechazo hacia el matrimonio y afirmó que no se casaría. Incluso acuñó una medalla para registrar esa determinación.

De Harvard a trabajos administrativos: el giro en la vida de William James Sidis

A los 20 años obtuvo un cargo como instructor de matemáticas en el Instituto Rice. Sin embargo, su carrera no continuó en ese ámbito. En 1924 fue encontrado en un trabajo como oficinista en Nueva York. Percibía 23 dólares semanales y operaba una máquina de sumar.

Más adelante regresó a Boston. Durante aproximadamente diez años desempeñó distintos trabajos de carácter administrativo o rutinario. Entre ellos se incluyó un puesto en el Departamento Estatal de Compensación por Desempleo.

Al momento de su muerte, no tenía empleo. También enseñó durante un período en una escuela que algunas autoridades calificaron como “socialista” o “bolchevique”.

Percibía 23 dólares semanales operando una máquina de cálculo Los archivos de Sidis

Su vida estuvo marcada por episodios judiciales y conflictos legales. En 1919 fue condenado a 18 meses en una Casa de Corrección. La sentencia se produjo tras ser declarado culpable de disturbios y agresión a un oficial durante los eventos del Primero de Mayo. Luego, apeló ante la Corte Suprema del estado, pero los registros indicaron que no cumplió la condena.

Años después inició una demanda contra una revista. La acusó de difamación y de invadir su privacidad al publicar un artículo sobre su infancia y su vida posterior. Redactó sus propios alegatos y llevó el caso hasta la Corte Suprema, donde perdió.

Cómo fueron los últimos años de William James Sidis en Massachusetts

El 17 de julio de 1944 fue encontrado gravemente enfermo en su habitación en una pensión de Brookline. Estaba en coma y no recuperó la conciencia. Murió al día siguiente en un hospital.

Algunas personas cercanas señalaban que no había tenido una infancia convencional. Afirmaban que no comprendía el juego ni el placer, pero que tenía una clara capacidad para abordar problemas intelectuales. Su madre residía en el número 511 de la calle Quince, en Miami Beach, Florida, donde vivía junto a su hija Helene.