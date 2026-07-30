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Apple supera expectativas de resultados trimestrales con ventas de iPhone en fuerte alza

Apple publicó nuevamente el jueves resultados superiores a lo esperado para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal cerrado a finales de junio, con una facturación en alza del 16% interanual a 109.400 millones de dólares, impulsada por una explosión de ventas de...

Apple supera expectativas de resultados trimestrales con ventas de iPhone en fuerte alza
Apple supera expectativas de resultados trimestrales con ventas de iPhone en fuerte alzaShutterstock - Shutterstock

Apple publicó nuevamente el jueves resultados superiores a lo esperado para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal cerrado a finales de junio, con una facturación en alza del 16% interanual a 109.400 millones de US$, impulsada por una explosión de ventas de iPhone (+22% a 54.250 millones de US$).

A pesar de la escasez de memorias, que pesa sobre los costos del grupo, su margen bruto supera incluso el 50%, inflado por los reembolsos de derechos de aduana impuestos el año pasado por Donald Trump y finalmente invalidados por la Corte Suprema estadounidense en febrero. Mientras tanto, los beneficios aumentaron un 27% hasta 29.800 millones de US$

AFP
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