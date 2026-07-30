Quién es Joshua Kushner, el empresario cercano a Trump que quiere hacer negocios con la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prevé vender el 20% de una nueva entidad comercial que gestionaría los derechos de sus competiciones, bajo la premisa de “democratizar el fútbol a nivel mundial”. Una de las personas a cargo de la iniciativa es Joshua Kushner, empresario vinculado con Donald Trump.

Quién es Joshua Kushner, el empresario que tiene vínculos con Trump y prevé trabajar con la FIFA

Kushner es un inversionista y empresario de 41 años. Se graduó de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad de Harvard, y luego obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA) en la Harvard Business School.

Joshua Kushner es el director y fundador de Thrive Capital RICHARD PERRY - NYTNS

En 2009 fundó la capital de riesgo Thrive Capital, que gestiona hasta US$25.000 millones en activos. A través de ella, ha respaldado empresas tecnológicas como Instagram, Spotify, Stripe y OpenAI.

Entre los inversores de Thrive se encuentran el ex CEO de Disney, Bob Iger; Henry Kravis, Mukesh Ambani, Jorge Paulo Lemann y Xavier Niel.

Hasta julio de este año, su patrimonio neto era de US$5200 millones, según Forbes. Esto lo convirtió en el primer miembro de la familia Kushner en ingresar a la lista de multimillonarios de la revista estadounidense.

Vínculos con Trump y el perfil liberal de Joshua dentro de la familia Kushner

El inversionista es hijo del magnate inmobiliario Charles Kushner, actual embajador de EE.UU. en Francia, y hermano menor de Jared Kushner.

Joshua Kushner es hermano de Jared, quien está casado con Ivanka Trump desde 2009 Evan Vucci - AP Pool

Este último está casado desde 2009 con Ivanka Trump, la hija mayor de Donald Trump, y se desempeñó como principal asesor del republicano durante su primer mandato, desde 2017 hasta 2021.

A diferencia de Jared y su padre Charles, Joshua ha sido descrito como el miembro “liberal” de su familia. En 2012 cofundó Oscar Health, una aseguradora concebida para operar bajo la Ley de Atención Médica Asequible (conocida como Obamacare).

El rol de Joshua Kushner en la nueva iniciativa de la FIFA

Kushner actuaría como el motor financiero del plan de Infantino. Según Politico, el empresario va a liderar la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE, por sus siglas en inglés), a través de Thrive Eternal, un vehículo de inversión de larga duración.

“Se avecina una tormenta perfecta en el mundo de la FIFA”, dijo una fuente directa a Politico Eduardo Verdugo - AP

El inversor tendría como labor atraer fondos soberanos de inversión internacionales para que compren una participación minoritaria del 20% en esta nueva entidad comercial.

De esta manera, se consolidarían derechos de medios, patrocinios, venta de entradas y licencias en la FFE, separándolos de la estructura sin fines de lucro de la FIFA, lo que sigue un modelo similar al de la Fórmula 1.

Rechazo del Partido Demócrata a la participación de Joshua Kushner

La iniciativa generó una polémica tanto en la industria deportiva como en la política estadounidense. Desde el Partido Demócrata, investigan el acuerdo como un posible “esquema de fraude” tras asegurar que la FIFA va a realizar acuerdos comerciales directos con la familia Trump por medio de Kushner.

“Se avecina una tormenta perfecta en el mundo de la FIFA”, dijo una fuente directa a Politico.