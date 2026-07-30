Programa Gold+: los tres aeropuertos de EE.UU. que reemplazarán a agentes de la TSA por seguridad privada

La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) anunció la implementación del programa Gold+ para ampliar la presencia de contratistas privados en los controles de seguridad de los aeropuertos. La asociación público-privada comenzará a operar en terminales de Iowa, Carolina del Sur y Florida.

Gold+: la TSA contratará seguridad privada en aeropuertos de Florida, Iowa y Carolina del Sur

A través del programa Gold+, la TSA busca reemplazar a sus agentes por seguridad privada en tres aeropuertos de EE.UU. Según Business Insider, la intención es mejorar y mantener la eficiencia sin restar supervisión gubernamental directa.

Aunque los agentes privados dependerán de su propia empresa, serán supervisados por la TSA Imagen ilustrativa generada con IA

Según dijeron representantes de la TSA al medio, el programa de colaboración para el control de seguridad permitirá a contratistas privados gestionar tanto el personal como la tecnología asociada. Sin embargo, operarán bajo supervisión de la agencia gubernamental.

El programa Gold+ será implementado en 2027 en los siguientes aeropuertos:

Aeropuerto Internacional de Des Moines en Iowa . El programa se aplicará en enero de 2027.

. El programa se aplicará en enero de 2027. Aeropuerto Internacional de Charleston en Carolina del Sur . La iniciativa comenzará en febrero de 2027.

. La iniciativa comenzará en febrero de 2027. Aeropuerto Internacional de Tampa en Florida. El programa entrará en vigor en mayo de 2027.

Por qué la TSA impulsa la seguridad privada en aeropuertos de EE.UU.

La razón por la que tres aeropuertos contarán con seguridad privada es evitar los retrasos e inconvenientes si vuelve a presentarse un cierre del gobierno, aseguraron las autoridades a Business Insider.

Durante el cierre de gobierno federal, diversos aeropuertos registraron retrasos debido a la falta de personal Ryan Murphy - FR172324 AP

En marzo, el cierre del gobierno provocó largos tiempos de espera y caos en diversos aeropuertos. En muchos casos las filas para los controles de seguridad se extendían a los estacionamientos.

El motivo detrás de estos inconvenientes es que no había suficiente personal de la TSA para atender a los viajeros. En contraste, los 20 aeropuertos con personal de seguridad privada mantuvieron sus tiempos de espera habituales.

Críticas al reemplazo de agentes de la TSA en aeropuertos de EE.UU.

Ante el anuncio del programa Gold+, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, sindicato que representa a 47.000 agentes de seguridad del transporte en 400 aeropuertos, emitió un comunicado.

La regla 3-1-1 de la TSA sobre las maletas de mano

En el documento se afirmó que la administración Trump busca ampliar la privatización de las funciones de control de seguridad aeroportuaria e ignora las lecciones aprendidas de los ataques del 11 de septiembre y otras tragedias aéreas.

La Federación señaló que si bien el personal de la TSA supervisaría teóricamente el proceso, ya no estará directamente a cargo del control de pasajeros ni del equipaje de mano en los aeropuertos participantes. En ese sentido, adelantó que se manifestará en contra de cualquier propuesta que amenace los puestos de trabajo y ponga en peligro la seguridad de los pasajeros.

Aeropuertos de EE.UU. que ya cuentan con seguridad privada

Aunque el programa Gold+ será implementado por primera vez en tres aeropuertos en 2027, otras terminales aéreas ya utilizan seguridad privada en lugar de empleados del gobierno federal.

La lista completa, según Business Insider, incluye a: