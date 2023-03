Aracely Arámbula le reclama a Luis Miguel miles de dólares por la manutención de sus dos hijos

escuchar

La revista española Diez Minutos reportó este miércoles 8 de marzo que el cantante Luis Miguel enfrentaba una nueva denuncia interpuesta por su expareja, la actriz Aracely Arámbula, en relación con el incumplimiento de la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel. De esta manera, indicó que El Sol de México tendría una orden de arresto en su contra. Sin embargo, tras la polémica que se generó, los abogados de ambas partes aclararon la situación y negaron ambas informaciones, pero confirmaron otra.

Según el informe, que después fue replicado por varios medios de comunicación, presuntamente La Chule, como se conoce a Arámbula, intentó llegar a un acuerdo con el cantante de 52 años que no procedió. De este modo, el intérprete de “Ahora te puedes marchar” tendría una deuda de más de 250 mil dólares. Supuestamente, las dos nuevas denuncias fueron formalizadas en la Ciudad de México y en Los Ángeles, California, a finales de 2021.

El reportaje también señaló que Luis Miguel habría aceptado ofrecer más de US$33.000 para los gastos de sus hijos, de 14 y 16 años, con la única condición de poder convivir con ellos.

Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron una relación de cuatro años

Asimismo, la publicación afirmó que El Sol le debía una millonaria suma de dinero al cantante mexicano Alejandro Fernández, con quien había planeado una gira musical con el nombre Pasión Tour, que se canceló después de un desacuerdo entre ambos.

Los abogados aclaran la situación de Luis Miguel

En un intento por dar más luz sobre la situación legal del cantante y la actriz, el abogado de Arámbula, Guillermo Pous, se comunicó con varios medios de comunicación para ofrecer detalles en el nombre de su clienta. El defensor enfatizó a la revista Quién que el reportaje publicado por el medio español era “completamente falso”.

Si bien el legista afirmó que Luis Miguel no ha cumplido con su obligación pactada sobre la pensión de sus hijos desde diciembre de 2019, negó que existiera una orden de aprensión en su contra. No obstante, aclaró que sí existe “un inicio de acciones judiciales para solicitar el pago de lo que corresponde en favor de sus hijos, pero no en la manera en la que lo narró el medio español”.

Dado que El Sol ofrecerá una serie de conciertos a lo largo de este año, el abogado de Aracely Arámbula espera que, si pasa por la Ciudad de México, resuelvan su situación cuanto antes. En el caso contrario, las cosas se podrían complicar. “Sí existe la posibilidad (de una orden de arresto), pero una vez que se incumpla lo acordado, cuando se niegue el pago de la pensión, pero por hacer esta solicitud no. Se puede llegar a ese extremo y se puede lograr, pero no estamos en ese momento, aunque jurídicamente es una consecuencia que puede existir”.

Sobre la suma que Luis Miguel tendría que destinar a este fin, el abogado de la actriz se negó a confirmar la cantidad. No obstante, las ganancias de la próxima gira musical de Luismi podrían verse afectadas por estos procedimientos. “Lo que podría existir, como consecuencia de una instrucción de la autoridad, es que ese pago sea retenido y se haga en favor de quien la autoridad lo indique”, expresó Pous al mismo medio.

Luis Miguel anunció su gira de conciertos para 2023 @lmxlm / Instagram

Por su parte, los representantes legales de Luis Miguel enviaron un comunicado breve que fue publicado por Diez Minutos, con el fin de acabar con la polémica sobre la situación legal del cantante. “No es cierto que pese una orden de arresto sobre Luis Miguel”, enfatizaron. “Con relación a la noticia publicada por Diez Minutos el 8 de marzo de 2023, Luis Miguel afirma (a través de sus abogados) que en ningún caso pesa sobre su persona una orden de arresto, ni mucho menos relacionado con la manutención de sus hijos”.

La pareja comenzó su relación en 2005 y, cuatro años después, terminó de forma muy discreta. Nunca llegaron al altar, a pesar de que estuvieron muy cerca de dar ese paso.

