Se hizo un tratamiento en las cejas y dijo que le “arruinó la vida”: “Parezco el Grinch”

Con tantos tratamientos estéticos populares que prometen significar un ahorro en las rutinas de quienes decidan hacérselos, el laminado de cejas se ha ganado un lugar entre los más demandados. A diferencia del microblading, esta técnica no es permanente, pero sí tiene un efecto duradero. Suele utilizarse para conseguir que esa parte del rostro luzca peinada, gruesa y con volumen. Motivada por sus grandes beneficios, una mujer decidió intentarlo y fue al salón de belleza. Después, para describir su resultado, usó una contundente frase: “Arruinó mi vida”.

La mujer, identificada como Kennedy, expresó su molestia a través de su cuenta de TikTok (@thekennedykemp). El video se viralizó rápidamente y hasta el momento cuenta con más de cinco millones de reproducciones. “Chicos, estoy literalmente tan avergonzada. Esto es dramático”, inició el clip en el que contó su experiencia en un salón de belleza.

La mujer detalló que buscaba formas de simplificar sus rutinas. “Trabajo en construcción y en bienes raíces. A veces, por la mañana es mucho (tiempo) para prepararme”, dijo. Cuando discutía el tema con su pareja, recordó que hace algunos años se había realizado el laminado de cejas y decidió hacerlo de nuevo, pero esta vez no le fue como esperaba. “Esa señora arruinó mi vida, parezco el Grinch. Ella en realidad me miró y dijo ‘eres demasiado sexy’”, declaró la joven en el video mientras se descubría esa parte de su rostro.

Una mujer contó la trágica experiencia que tuvo en un salón de belleza

Kennedy lamentó no tener una solución: “Es horrible, ya intenté cepillarlas”, aseguró. Después de ser testigos de su fail de belleza, varios usuarios tomaron la situación con humor y destacaron su comparación con el personaje que odia la Navidad y que también se distingue por sus cejas. “No, el Grinch, no”, escribió una mujer, quien acompañó el mensaje con emojis de risa.

La reacción de la joven al ver sus cejas

Los miembros de la comunidad virtual quisieron saber qué había dicho la joven cuando vio por primera vez sus cejas: “Necesito saber cómo respondiste. ¿Le dijiste que no estaban bien o sonreíste y lloraste en el auto?”, preguntó una persona en la publicación. Para acabar las dudas, la creadora de contenido dio los detalles en un segundo video.

“Sigo recibiendo esta pregunta y TikTok no me deja hacer más comentarios”, compartió al inicio del clip. Después recordó cómo reaccionó cuando su cambio de look estuvo listo: “Le dije ‘oh por dios, me encantan’, le di una propina del 20%, salí corriendo a mi auto y lloré”. Luego, la joven le envió fotos a su mejor amiga y ambas juzgaron el proceso estético.

La mujer explicó a sus seguidores que no reclamó a la persona que le hizo el tratamiento

¿Qué es un laminado de cejas?

Joey Healy, un estilista experto en cejas, explicó para la revista Elle que un laminado es un tratamiento químico con el que se eliminan los rizos de los vellos. El efecto no es permanente, pero sí tiene una duración extensa: de seis a ocho semanas, incluso más si se les da cuidados especiales. Debido a la naturaleza del procedimiento, las cejas de Kennedy terminaron totalmente lisas.

