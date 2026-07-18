Argentina aspira a un inédito póker de grandes títulos consecutivos

Argentina, campeona del Mundial 2022 y de las dos últimas Copas América (2021, 2024), aspirará el domingo a revalidar su corona en el Mundial, en la final contra España, donde puede lograr una racha de títulos histórica.

Teniendo en cuenta los dos grandes torneos a los que aspira una selección (título mundial y título continental), ninguno ha conseguido hasta el momento esa cadena de cuatro seguidos.

La albiceleste y la Roja son los únicos países en haber logrado encadenar una trilogía de título continental, seguido del mundial y después de otro continental.

España fue el primer equipo en conseguir ese hito, cuando ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Pero luego en el Mundial de 2014 cayó estrepitosamente en la fase de grupos.

Argentina está ahora en su mejor racha histórica, que abrió con el título en la Copa América en 2021, antes de levantar el trofeo del Mundial en Catar 2022 y de revalidar la corona en la Copa América de 2024.

La final del domingo tiene además la circunstancia de enfrentar por primera vez en el duelo decisivo del Mundial al vigente campeón de Europa con el ganador de la Copa América.

En el caso de que Argentina se proclame campeona, el equipo de Lionel Scaloni habrá repetido título seguido en el Mundial, algo que hasta ahora solo han conseguido dos selecciones en la historia: Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.