Te puedes comprar un auto usado en EE.UU.: así luce la moneda de 50 centados de plata con el rostro de Kennedy

Las monedas de medio dólar de John F. Kennedy continúan entre los ejemplares más buscados por coleccionistas debido a que algunas versiones fueron fabricadas con plata. Actualmente, su valor es equivalente al de un auto usado. La manera más rápida de reconocerlas consiste en verificar el año grabado en el anverso, ya que la composición metálica cambió en distintas etapas.

Cómo reconocer los medios dólares Kennedy de 1964 a 1970 con plata

La Casa de la Moneda de EE.UU. acuñó los primeros ejemplares de la serie Kennedy en 1964 con una aleación de 90% de plata y 10% de cobre. Entre 1965 y 1970 la composición cambió a una estructura revestida con un contenido total de 40% de plata. Desde 1971, la producción destinada a circulación pasó a utilizar un núcleo de cobre recubierto por una aleación de cobre y níquel.

El medio dólar de Kennedy se emitió por primera vez en 1964 US Mint

Las piezas posteriores solo conservaron plata cuando pertenecían a ediciones especiales para coleccionistas. Algunas de estas versiones integraron los denominados silver proof sets, normalmente acuñados en la Casa de la Moneda de San Francisco e identificados con la marca de ceca “S”.

Además del año de acuñación, existen otras características físicas que permiten diferenciar a las monedas de plata. Aquellas acuñadas en 1964, con 90% de plata, presentan:

Borde: juncoso.

Diámetro: 31 milímetros.

Peso: 12,50 gramos.

Diseño: conservan el retrato de Kennedy diseñado por Gilroy Roberts en el anverso y el escudo presidencial creado por Frank Gasparro en el reverso.

Anverso: presenta el busto de perfil de John F. Kennedy mirando hacia la izquierda. La palabra “LIBERTY” rodea la parte superior de la moneda. La frase “IN GOD WE TRUST” se encuentra dispuesta horizontalmente a través del busto. El año de acuñación “1964″ aparece en la base.

Reverso: muestra un águila heráldica con las alas desplegadas. El ave sostiene una rama de olivo en su garra derecha y un fajo de flechas en la izquierda. En el pecho del águila se encuentra un escudo. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” rodea la parte superior, “HALF DOLLAR” aparece en la parte inferior y el lema “E PLURIBUS UNUM” está inscrito en un pergamino sobre la cabeza del águila. Alrededor se encuentran estrellas que simbolizan los estados de la nación.

Los ejemplares fabricados entre 1965 y 1970 redujeron el contenido de plata al 40%, estos presentan características como:

Diámetro: 30,61 milímetros.

Peso: 11,50 gramos.

Composición: 40% plata, 60% cobre.

Borde: presenta 150 ranuras verticales.

La Casa de la Moneda ofrece anualmente juegos de monedas de plata para coleccionistas US Mint

Del Walking Liberty al diseño Kennedy y la edición especial de 2026

De acuerdo con la Casa de la Moneda de EE.UU., el primer medio dólar fue acuñado en 1794 con el uso de la plata como composición. Durante más de un siglo, el diseño principal mostró una representación de la Libertad en el anverso y un águila en el reverso, un esquema que se mantuvo hasta mediados del siglo XX.

Entre 1916 y 1947 circuló el medio dólar Walking Liberty, creado por Adolph A. Weinman. El diseño mostraba a la Libertad como si avanzara mientras sostenía ramas de laurel y roble. El reverso incluía un águila apoyada sobre una roca junto a una rama de pino.

En el año siguiente la imagen de Benjamin Franklin sustituyó a la figura de la Libertad. El reverso pasó a exhibir la Campana de la Libertad de Filadelfia. Ese modelo permaneció en circulación hasta que fue reemplazado por el retrato del presidente de EE.UU. John F. Kennedy tras su asesinato ocurrido en 1963.

Desde su lanzamiento, el medio dólar Kennedy mantuvo prácticamente el mismo diseño, salvo algunas modificaciones temporales. En 1975 y 1976 el reverso fue reemplazado por una imagen del Independence Hall para conmemorar el bicentenario de la independencia estadounidense. Desde 2002, la mayor parte de la producción se destina al mercado numismático, aunque la Reserva Federal puede solicitar nuevas emisiones para circulación.

Durante el presente año, la moneda tendrá un diseño especial denominado “Enduring Liberty”, creado para conmemorar los 250 años de EE.UU. El anverso mostrará un primer plano de la Estatua de la Libertad acompañado por la doble fecha “1776–2026”. En el reverso aparecerá la Libertad entregando su antorcha a una nueva generación junto con una cita de James Madison relacionada con la libertad y el conocimiento.

La propuesta será utilizada únicamente durante este año. A partir de 2027 volverá el diseño tradicional con el retrato de John F. Kennedy.

Valor de los medios dólares Kennedy de plata según fecha y conservación

El precio de estas monedas depende de la fecha, el contenido de plata y el estado de conservación. Las piezas de 1964 combinan el interés numismático con el valor del metal.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), ejemplares en grados como MS65+ pueden cotizar desde US$64 hasta US$104, mientras que una en estado MS68 pueden venderse por más de US$22.000 en subastas especializadas, es decir, el equivalente a un auto usado en Estados Unidos, de acuerdo con un informe de iSeeCars.

Las monedas de 1965 a 1970 también registran diferencias importantes. El ejemplar 1970-D figura entre los más buscados debido a que no circuló de forma masiva. En categorías superiores de conservación puede alcanzar los US$14.000 en ventas especializadas.