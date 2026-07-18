La moneda de EE.UU. que puede alcanzar un valor de US$1,85 millones: qué la hace tan buscada

Las monedas antiguas de Estados Unidos despiertan interés entre coleccionistas y especialistas en numismática. Dentro de ese segmento, una de las piezas más difíciles de conseguir es la de US$2,50 de 1796, conocida como “Draped Bust Quarter Eagle With Stars”, cuya combinación de escasez y conservación explica las cifras que alcanza en el mercado especializado.

Por qué la moneda de oro de 1796 con 16 estrellas vale hasta US$1,85 millones

La emisión “Draped Bust Quarter Eagle With Stars” corresponde a un período en el que la Casa de la Moneda producía piezas de oro según los pedidos de quienes depositaban ese metal para su acuñación. Como la mayor demanda se concentraba en las de US$5 y, en determinados años, de US$10, la denominación de US$2,50 quedó relegada y tuvo volúmenes de fabricación muy reducidos.

Además, hubo años como 1799, 1800, 1801 y 1803 en los que directamente no se acuñaron monedas de US$2,50. Esa producción limitada convirtió a varias emisiones en rarezas dentro de la numismática estadounidense.

De acuerdo con el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), los primeros ejemplares de 1796 fueron fabricados sin estrellas en el anverso. Posteriormente se utilizó un nuevo troquel con 16 estrellas, en representación de los estados que integraban la Unión en ese momento, diseño que continuó hasta 1807, cuando fue sustituido por un nuevo tipo de busto.

El diseño no se trató simplemente de agregar estrellas al modelo anterior; las diferencias también aparecieron en la distribución de las letras de la palabra “LIBERTY” y en la ubicación de los detalles situados sobre el águila del reverso.

Otra particularidad es que el anverso presenta 16 estrellas, organizadas en grupos de ocho a cada lado del retrato, una disposición que no volvió a repetirse en las emisiones posteriores.

Durante muchos años se creyó que esta variedad había tenido una acuñación de apenas 66 unidades. Investigaciones posteriores retomadas por Heritage Auctions corrigieron esa estimación y establecieron una producción cercana a las 432 piezas, una cifra considerada más consistente con los ejemplares conocidos y con los registros de subastas.

El ejemplar presenta ocho estrellas del lado izquierdo y otras ocho del lado derecho en el diseño del anverso Heritage Auctions

Cuántas monedas Quarter Eagle de 1796 sobreviven en Estados Unidos

Aunque las referencias actuales hablan de unas 432 monedas acuñadas, especialistas consideran que el número de ejemplares sobrevivientes es muy inferior. Algunas estimaciones sostienen que podrían existir entre 20 y 25 piezas identificadas, mientras que otras calculan que sobreviven menos de 50, sin importar su estado de conservación.

La dificultad para encontrar ejemplares aumenta cuando se trata de piezas con calificaciones elevadas. Los ejemplares ubicados en los rangos MS64 y MS65 representan una fracción mínima del total conocido y son los que concentran el mayor interés en las subastas internacionales.

Cómo identificar la moneda de US$2,50 acuñada con fecha 1796

Los mejores ejemplares presentan una acuñación definida en los detalles del cabello de la figura de la Libertad y del águila del reverso. También se valoran superficies con brillo original, campos reflectantes y una cantidad mínima de marcas de contacto, aspectos determinantes para obtener las máximas calificaciones de conservación.

Para identificar una pieza auténtica se deberá observar:

Año: 1796.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Robert Scott.

Borde: juncoso.

Diámetro: 20 milímetros.

Peso: 4,37 gramos.

Acuñación: aproximadamente 432 unidades.

Composición: 91,7% oro y 8,3% cobre.

Anverso: la Libertad mirando hacia la derecha, rodeada de 16 estrellas, distribuidas en grupos de ocho a cada lado, y la palabra “LIBERTY” en el perímetro.

Reverso: aparece la llamada “águila heráldica” con las alas completamente extendidas y un escudo que reemplaza el pecho. Una cinta con el lema “E PLURIBUS UNUM” cuelga del pico. La garra derecha sostiene un haz de flechas y la izquierda una rama de olivo. Sobre la cabeza del águila hay un grupo de estrellas y nubes con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en la periferia superior.

Otro elemento observado por los especialistas es el estado de los troqueles utilizados en la fabricación. Determinadas grietas o señales permiten identificar etapas específicas de la acuñación.

La moneda fue calificada como MS65 debido a su buen estado de conservación Heritage Auctions

Cuánto vale la Quarter Eagle de 1796 según PCGS y las últimas subastas

El precio de esta moneda depende principalmente de su conservación y de la certificación otorgada por las principales empresas numismáticas. Los ejemplares con las mejores calificaciones son los que registran las operaciones más importantes.

Un ejemplar certificado como MS65 por PCGS y con verificación CAC fue vendido por US$1,38 millones en una subasta de Heritage Auctions. En tanto, otra moneda calificada como MS63 alcanzó US$324 mil en una venta realizada por Stack’s Bowers.

De acuerdo con la guía de precios de PCGS correspondiente a julio, un ejemplar de esta variante en el máximo nivel de conservación puede llegar a cotizar hasta US$1,85 millones. Esta cifra la ubica entre las monedas estadounidenses más valiosas dentro del mercado de coleccionistas.