Argentina, con tres variantes en la formación para buscar el bicampeonato mundial ante España

Lionel Scaloni introdujo tres variantes en la formación de la Argentina para la final del Mundial 2026 frente a España, este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, con el ingreso de Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Nicolás González al equipo titular.

La principal novedad será la presencia del extremo izquierdo González, de reciente pasado en el Atlético de Madrid, en lugar del mediocentro Leandro Paredes.

Con esa decisión, el seleccionador argentino apuesta por una zona media con mayor despliegue e intensidad para presionar a una selección española que basa buena parte de su juego en el control del balón.

Los otros cambios estarán en el lateral derecho y en la mitad de la cancha.

Montiel reemplazará a Nahuel Molina tras la buena actuación que firmó al ingresar en el segundo tiempo de la semifinal frente a Inglaterra, mientras que De Paul recuperará la titularidad después de haber sumado minutos desde el banco en ese encuentro.

Paredes volverá al banco de suplentes, al igual que Giuliano Simeone, quien respondió con buenas actuaciones cuando le tocó jugar, pero esta vez comenzará entre los relevos.

La Argentina defenderá ante la Roja en el MetLife Stadium en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York, el título conquistado en Catar 2022.

La albiceleste intentará conquistar su segundo Mundial consecutivo y el cuarto de su historia. Además, Scaloni buscará igualar una marca histórica al convertirse en apenas el segundo entrenador en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, una hazaña lograda únicamente por el italiano Vittorio Pozzo con Italia en 1934 y 1938.

Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González - Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni