Oficial y confirmado: la ley que habilita una tecnología antialcohol para aplicar a los conductores en EE.UU.

En 2021, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que encargó a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) desarrollar un estándar capaz de detectar de manera pasiva si una persona está alcoholizada o presenta alguna alteración al conducir. Cuando entre en vigor, los nuevos autos deberán impedir o limitar la marcha ante esas señales.

Cómo funciona la tecnología antialcohol exigida en los autos en EE.UU.

Empresas como Smart Eye desarrollan sistemas que monitorean de manera pasiva los movimientos de los ojos y la cabeza, la dirección de la mirada y los patrones de atención.

Esos indicadores pueden ayudar a detectar distracción, fatiga o una posible alteración del conductor, según informó NBC Chicago.

En 2024, los choques relacionados con conductores alcoholizados causaron 11.904 muertes en Estados Unidos Magnific

Sheila Lockwood, quien impulsa la aplicación de la ley, explicó al medio que el mecanismo reconocería la alteración al momento de ingresar al vehículo. En ese caso, el auto “podrá encenderse”, pero la persona “no podrá ponerlo en marcha”.

La medida busca reducir los accidentes relacionados con el consumo de alcohol. Según la NHTSA, en 2024 murieron 11.904 personas en EE.UU. por choques que involucraron al menos a un conductor alcoholizado, con un promedio de alrededor de 32 víctimas por día.

El caso de Austin Lockwood que motivó la ley contra la conducción bajo efectos del alcohol

Austin Lockwood tenía 23 años cuando murió en un choque el 10 de junio de 2018. El joven viajaba en un vehículo conducido por una persona que tenía sus capacidades alteradas, quien recibió una condena de tres años de prisión.

Su madre, Sheila Lockwood, se sumó a Mothers Against Drunk Driving para reclamar la implementación de los sistemas de detección. La mujer sostuvo que la incorporación de esta herramienta en todos los automóviles podría evitar hasta 10.000 muertes anuales.

Según NBC Chicago, también afirmó que podría haber salvado a Austin y remarcó que el objetivo de estos dispositivos es impedir “que alguien le quite la vida a otra persona”.

El sistema de tecnología antialcohol genera cuestionamientos en EE.UU.

Las objeciones de legisladores se concentran en la precisión de los dispositivos, la privacidad y el posible uso de los datos recolectados. Durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes celebrada el 3 de junio, el republicano por Texas Michael Cloud pidió considerar los ”falsos positivos” que podría producir el mecanismo.

La ley exige desarrollar sistemas capaces de detectar de forma pasiva si una persona está alcoholizada o presenta alguna alteración al conducir Fotomontaje realizado con IA

Según NBC Chicago, la representante por Utah Celeste Maloy afirmó que la tecnología contra la conducción alcoholizada presenta “demasiadas oportunidades para el abuso”. En junio, un comité de la Cámara de Representantes aprobó una enmienda para retrasar la aplicación de la ley, solicitar más estudios y reforzar las protecciones de privacidad.

Cloud también planteó dudas sobre la información recopilada por los automóviles. El legislador preguntó quién será su propietario, qué destino tendrá y cómo se utilizará, y advirtió que esos registros podrían terminar “en el mercado” y venderse “al mejor postor”.

Lockwood reconoció que “todos están preocupados por su privacidad”, pero sostuvo que algunos vehículos nuevos ya incorporan sistemas similares. La controversia también involucra a especialistas, quienes cuestionan la exactitud de la detección y el alcance de la vigilancia dentro de los autos.

Varios modelos Cadillac 2026 cuentan con Driver Attention Assist. El mecanismo utiliza una cámara y un sensor instalado en el volante para identificar si la persona al mando podría estar cansada o distraída.

En su declaración de privacidad, General Motors aseguró que no recopila imágenes ni videos captados por los sensores ubicados dentro de sus vehículos. Sin embargo, la empresa puede almacenar otros datos derivados de esos dispositivos, como los registros que señalan cuándo un auto detecta a un conductor distraído o somnoliento.

En su informe de febrero de 2026, la NHTSA señaló que todavía evalúa si las tecnologías disponibles permiten alcanzar un estándar práctico, objetivo y seguro. La agencia también debe definir cómo responderá el vehículo ante una detección y reducir el riesgo de falsos positivos.

Por ahora, no existe una fecha definitiva para la publicación de la regla final y la entrada en vigor de la misma.