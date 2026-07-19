Las tapas de los diarios y repercusiones en EE.UU. del triunfo de España vs. Argentina en la final del Mundial 2026

España es el nuevo campeón del mundo tras ganarle a Argentina 1-0 en la final del Mundial 2026. Minutos después de la celebración, los medios más importantes de Estados Unidos reaccionaron a un partido catalogado como “tenso”.

“Tensa victoria”: qué dijeron los principales medios estadounidenses sobre el triunfo de España

CNN

CNN fue uno de los medios que catalogó el encuentro como una “tensa victoria”. A través de su cobertura en vivo, destacó el gol en el minuto 106 de Ferran Torres.

CNN catalogó la victoria como una "tensa victoria" Captura de pantalla/CNN

The Washington Post

El diario originario en Washington remarcó la presencia de La Roja durante todo el partido. En su última publicación en vivo, señaló que el gol de Torres “impidió que la Argentina de Lionel Messi consiguiera su segundo título mundial consecutivo” De igual modo, destacó el partido del Dibu Martínez.

The Washington Post señaló el domino de España durante todo el partido Captura de pantalla/The Washington Post

The New York Times

The New York Times aseguró que La Roja acabó con “el sueño de Lionel Messi” y Argentina. En su cobertura en vivo, aseguraron que la Albiceleste no realizó ningún disparo a puerta hasta el minuto 116.

The New York Times remarcó que la Argentina no logró concretar pases hasta el minuto 116 Captura de pantalla/The New York Times

Cómo fue la victoria de España ante Argentina

El cierre de la final del Mundial estuvo marcado por momentos de alta tensión. Apenas el árbitro señaló el cierre del encuentro, se produjo una disputa entre los futbolistas de ambos seleccionados en el campo de juego, con empujones, cruces verbales y algunos forcejeos.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Uno de los jugadores argentinos que quedó involucrado en el altercado fue Leandro Paredes, quien protagonizó un intercambio con futbolistas Eric García, a quien agarró del cuello, y después con Gavi, que terminó en el suelo. La situación obligó a la intervención de varios protagonistas para evitar que el conflicto escalara, entre ellos el entrenador argentino Lionel Scaloni.

Con la victoria en la Copa del Mundo, España se convierte en el primer país en ser campeón vigente del campeonato mundial, del campeonato europeo y de los Juegos Olímpicos en la categoría masculina de forma simultánea.

Además, con el triunfo de este 19 de julio, La Roja puso fin a la racha de Argentina como campeona de tres grandes torneos consecutivos, un logro que España también consiguió con las victorias en la Eurocopa 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012.

Así fue el primer tiempo en el Mundial 2026

Durante este torneo también se celebró el primer show de entretiempo en una Copa del Mundo. Comenzó a las 16.03 hs (hora del Este) con la interpretación de “Music” de Madonna y luego siguió Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Nueva York y los Muppets.

FIFA halftime show 2026: cómo fue el entretiempo de la final del Mundial con BTS, Shakira y el venezolano Dudamel

Otros de los artistas que participaron en el evento fueron BTS con “Dynamite” y Justin Bieber con una interpretación acústica de “Hallelujah”.