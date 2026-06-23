Argentina vuelve al trabajo sin sus titulares en la víspera del cumpleaños de Messi

Un día después de sellar el boleto a las eliminatorias del Mundial, Argentina realizó este martes una suave sesión de entrenamientos en Kansas City en la que no participaron sus titulares, incluido Lionel Messi, la gran sensación del torneo.

La selección campeona mundial tiene también previsto ejercitarse el miércoles en el día en el que Messi cumplirá 39 años.

Este martes, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni dirigió una sesión matinal únicamente con los futbolistas que no saltaron en el once inicial del triunfo 2-0 del lunes ante Austria en Arlington (Dallas).

Entre ellos estuvo el delantero Julián Álvarez, que el lunes acaparó también los focos al confirmar que quiere marcharse del Atlético de Madrid.

Los titulares realizaron trabajos de recuperación en el interior de las instalaciones del Sporting Kansas City de la MLS.

Una parte de ellos, como Lautaro Martínez o Alexis Mac Allister, salieron después al césped a seguir desde un banco los ejercicios de sus compañeros.

Messi tuvo una fugaz aparición en los 15 minutos en los que la prensa estuvo presente.

El astro argentino salió del edificio donde se encuentra el gimnasio pero no se sentó junto a sus compañeros y se retiró de la vista de las cámaras.

Messi terminó visiblemente exhausto el choque frente a Austria, en el que anotó un doblete que lo aupó al liderato goleador histórico de los Mundiales.

El diez se ha echado a las espaldas a Argentina en el camino hacia el bicampeonato anotando los cinco tantos que lleva hasta ahora la Albiceleste.

Con el liderato del Grupo J asegurado, una de las dudas es si Scaloni dará minutos a su veterano capitán en el último juego del sábado frente a Jordania, de nuevo en Arlington.

En el plano médico, la atención se enfoca en el estado del central Cristian Romero, sustituido frente a Austria por molestias en la rodilla derecha, la misma en la que sufrió un esguince en el ligamento lateral en abril.

El defensa del Tottenham, al que se le realizarán estudios, se mostró optimista tras el juego y dijo que esperaba estar de vuelta "en un par de días".