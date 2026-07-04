Arias disfruta crucial gol con Colombia: "Es algo por lo que he trabajado mucho tiempo"

El extremo Jhon Arias se declaró "feliz" por su primer gol en un Mundial, que sentenció este viernes el triunfo 1-0 de Colombia sobre Ghana y la clasificación a los octavos de final de la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.

Colombia enfrentará el próximo martes a Suiza entre altas expectativas, aunque el jugador del Palmeiras brasileño pidió tranquilidad.

"Estoy feliz. Es algo por lo que he trabajado mucho tiempo, el gol que nos lleva a octavos de final", dijo Arias en declaraciones transmitidas por la cadena Directv.

Sobre las ilusiones del equipo cafetero en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, el atacante de 28 años mostró modestia: "Somos una selección muy humilde, una selección que va paso a paso".

Su compañero Gustavo Puerta consideró que Colombia ha demostrado "partido a partido" ser "un equipo que juega con el corazón, con el alma".

"En cada pelota vamos como si fuera la última", resaltó el mediocampista del Racing de Santander español, que consideró el pase a octavos de final como "un sueño hecho realidad".

Todo es "gracias a Dios y al trabajo de todos los compañeros", agregó.

El lateral izquierdo Johan Mojica destacó que el equipo ha encontrado "solidez atrás".

"Yo sé que todo el país está orgulloso del trabajo que venimos haciendo y, bueno, hay que darle continuidad a esa concentración, a ese fútbol serio y a ese trabajo que estamos haciendo en defensa, en ataque y en construcción de juego", declaró Mojica.