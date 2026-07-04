Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos: “Soy argentino al 200%, no voy a mentir”

El director técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, encabezó las celebraciones del triunfo de sus dirigidos sobre Bosnia y Herzegovina por 2-0 en los dieciseisavos de final. En la rueda de prensa posterior al duelo, remarcó su alegría por avanzar a la siguiente ronda de eliminación directa del Mundial 2026, pero remarcó que no es estadounidense: “Soy argentino al 200%, no voy a mentir”.

Pochettino remarcó que es argentino luego de celebrar el pase a octavos de EE.UU.

Tras una amplia carrera como futbolista que incluyó jugar en la Argentina, como entrenador, Pochettino pasó por varios equipos europeos antes de recalar en la selección estadounidense, pero nunca dejó atrás su idiosincrasia argentina. Tras el triunfo por 2-0 sobre Bosnia, el entrenador resaltó el nivel del plantel en la conferencia de prensa y también se encargó de dejar en claro su vínculo con el país sudamericano.

Mauricio Pochettino celebró el triunfo de Estados Unidos en 16avos de final pero remarcó que se siente "200% argentino" Julio Cortez - AP

“Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y ser parte de la fiesta, pero soy 200% argentino. Lo siento. No voy a mentir“, expresó ante las consultas de los periodistas. Más allá de la aclaración, remarcó su alegría por estar en este momento de la selección de EE.UU.: ”Cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto“.

Las declaraciones del entrenador surgen luego de las imágenes en las que se lo vio cantar Take Me Home, Country Roads, de John Denver, que acompaña cada victoria del seleccionado estadounidense en esta edición de la Copa del Mundo. “Cuando suena esa canción, es imposible no cantarla porque es una canción increíble”, acotó al respecto.

Resultados de EE.UU. en el Mundial 2026 bajo el mando de Pochettino

El seleccionado norteamericano tuvo un debut excepcional con la goleada por 4-1 sobre Paraguay, con un gol de Damián Bobadilla en contra, un doblete de Folarin Balogun y un tanto de Giovanni Reyna a los 98 minutos.

En la segunda fecha, superó por 2-0 a Australia, con goles de Cameron Burgess (en contra) y Alex Freeman. Luego, cerró la fase de grupos con una derrota contra Turquía, por 3-2, con tantos de Auston Trusty y Sebastian Berhalter.

Goles de EE.UU. vs. Bosnia por el Mundial 2026 | El equipo de Pochettino pasó a octavos de final

Al avanzar, en dieciseisavos de final tuvo un desafío complicado frente a Bosnia y Herzegovina, pero Balogun apareció a los 45 minutos para abrir el marcador. En el complemento, Malik Tilman puso el 2-0 definitivo a los 82 minutos.

Pese a su destacado desempeño, Balogun fue expulsado por un pisotó sobre el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemović. “Para mí nunca es tarjeta roja. Lo vi después en la televisión y nunca vi la intención. Una acción normal de fútbol, ocurrió por un accidente“, expresó Pochettino en la rueda de prensa.

Además, se refirió al rendimiento del equipo y se mostró orgulloso de sus jugadores. “Compitieron contra un rival muy difícil. Estoy muy orgulloso de nuestros futbolistas y del apoyo de los fans, que fueron asombrosos“, concluyó.

EE.UU. enfrentará a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

La victoria del miércoles 1° de julio frente a Bosnia y Herzegovina por 2-0 le dio a EE.UU. el pase a octavos de final. En esta instancia, deberá enfrentar el lunes 6 de julio a Bélgica, a las 20 hs (hora del Este de EE.UU.), en el Estadio Seattle.

El lunes 6 de julio, Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, enfrentará a Bélgica por los octavos de final del Mundial PATRICK T. FALLON - AFP

El seleccionado norteamericano enfrentará a un rival que logró dar vuelta su partido frente a Senegal luego de ir 2-0 abajo en el marcador. Finalmente, un gol de penal de Youri Tielemans le dio la victoria por 3 a 2 en el minuto 125.

El partido se transmitirá por FOX en inglés, mientras que en español será televisado por Telemundo. Además, estará disponible el servicio de streaming en español de Peacock.