Casi 90 años después, una radio antigua podría revelar el punto exacto dónde desapareció Amelia Earhart

Este jueves 2 de julio se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Amelia Earhart y Fred Noonan, quienes despegaron desde Lae, Nueva Guinea, rumbo a la isla Howland en 1937, y no volvieron a ser localizados. Ahora, 89 años después, un equipo de la organización Nauticos utilizó un sistema de radio idéntico al que llevaba el avión de la piloto para reconstruir parte de su trayectoria y reducir el área de búsqueda en el océano.

Amelia Earhart: los vuelos récord que marcaron su carrera antes de 1937

Amelia Earhart se convirtió en una de las aviadoras más reconocidas de todos los tiempos gracias a una serie de vuelos que la convirtieron en una pionera de la aviación. Según se detalla en su biografía oficial en línea, se interesó por la aviación tras un vuelo en California en 1920 y tomó su primera clase en 1921. Unos 12 años más tarde, en mayo de 1932, fue la primera mujer en cruzar sola el océano Atlántico.

Ese mismo año, en agosto, completó un vuelo sin escalas desde Los Ángeles hasta Newark. Más tarde, en enero de 1935, realizó el primer vuelo en solitario entre Hawái y California. Estos logros consolidaron su fama y la impulsaron en su intento de vuelta al mundo en 1937.

El desafío comenzó el 1 de junio de 1937, cuando Amelia Earhart despegó desde Miami. Según su biografía oficial, el recorrido contemplaba unas 29.000 millas (46.670 kilómetros); para el 29 de junio, Earhart y Noonan habían completado cerca de 22.000 (35.400 kilómetros) y les restaban unas 7000 (11.265 kilómetros).

El 29 de junio, Earhart y su navegante Fred Noonan llegaron a Lae, Nueva Guinea, a bordo de un Lockheed Electra L-10E. Desde allí les restaban 7000 millas (unos 11.300 kilómetros) para completar la travesía. El siguiente destino era la pequeña isla Howland, un punto difícil de localizar en medio del océano Pacífico.

La desaparición de Amelia Earhart y Fred Noonan rumbo a la isla Howland

El 2 de julio de ese mismo año, Earhart y Noonan despegaron desde Nueva Guinea, con destino a la isla Howland. Según explicó Popular Mechanics, durante el vuelo mantuvieron contacto por radio con el guardacostas estadounidense Itasca.

Earhart informó que el combustible escaseaba y que volaban a 1000 pies (unos 305 metros) de altura. Aproximadamente una hora más tarde, transmitió su último mensaje, en el que indicó que seguían la línea de posición 157-337 con rumbo norte-sur. Después de esa comunicación, no volvió a saberse nada de la aeronave y sus tripulantes.

La última comunicación con Amelia Earhart fue el 2 de julio de 1937, justo antes de que desapareciera en el océano ameliaearhart.com

Nauticos y la radio de 1937 que acotó la búsqueda del Lockheed Electra L-10E

En 2020, la organización Nauticos adquirió un sistema de radio idéntico al que llevaba el Lockheed Electra de Amelia Earhart. Según Popular Mechanics, el equipo incluía un transmisor Western Electric 13C y un receptor Bendix Model RA-1A, que fueron restaurados para realizar nuevas pruebas.

El objetivo era reconstruir las comunicaciones del vuelo y estimar la posición del avión alrededor de las 8 hsdel día de la desaparición. Con esos datos, los investigadores lograron reducir el área de búsqueda, que ahora se concentra en una zona al oeste de la isla Howland.

El 19 de agosto del año pasado, Nauticos anunció que los nuevos datos ofrecen una estimación más precisa de la posible ubicación del avión perdido de Earhart.

El avión de Amelia Earhart se encontraría al oeste de la isla Howland

En una entrevista con el sitio WBUR en febrero de este año, el presidente de Nauticos, Dave Jourdan, explicó que el equipo ya cuenta con una estimación del lugar donde podría encontrarse la aeronave. La zona está a unos 18.000 pies (cerca de 5500 metros) de profundidad, y la próxima expedición utilizará vehículos submarinos no tripulados y sonar de alta resolución para intentar localizar los restos.

El objetivo es organizar una nueva expedición durante 2026 para intentar encontrar el avión de Amelia Earhart. Según WBUR, la misión costará entre seis y diez millones de dólares, por lo que la organización busca recaudar los fondos necesarios.