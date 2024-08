El peor parque acuático de EE.UU. está en Arizona, pero no se encuentra solo en la lista

Escuchar

Miles de personas llegan cada verano a los parques acuáticos de Estados Unidos en el intento de aliviar el calor y pasar una jornada a pura diversión. Para asegurar que esa experiencia resulte placentera y no una decepción, un estudio reveló cuáles son los peores parques de ese país. En el primer puesto de este ranking, con el menor puntaje y más críticas negativas, se ubicó el Six Flags Hurricane Harbor Phoenix, ubicado en Glendale, Arizona.

Por qué Six Flags Hurricane Harbor Phoenix es el peor parque acuático de EE.UU.

El listado de “Los peores parques acuáticos de EE.UU.” lo hizo la firma SwimOutlet, que analizó las opiniones de los visitantes en Google y TripAdvisor, la cantidad de atracciones, las instalaciones y los precios de las entradas, entre otras variables.

El puntaje máximo era de 10 puntos. Según este estudio, el Six Flags Hurricane Harbor Phoenix solo obtuvo una calificación de 2,1. Esta “mala nota” se debió principalmente a las malas reseñas que dejaron sus visitantes después de pasar un día en el parque.

El Six Flags Hurricane Harbor Phoenix fue elegido como el peor parque acuático de EEUU por un ranking Instagram: @hurricaneharborphoenix

En Google, este parque de Arizona recibió una calificación de 3,6 --de un total de cinco estrellas--, la más baja entre todos los parques relevados. Mientras que en TripAdvisor solo obtuvo dos estrellas.

Malas reseñas para el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Phoenix Tripadvisor

Un usuario de Tripadvisor que visitó el parque en julio escribió que tuvo “la peor experiencia en un parque acuático”. Según contó, “no hay flotadores para alquilar”, “hay que esperar dos horas para la comida” y “los baños están sucios”. Su conclusión fue que el parque “está mal gestionado”.

La mala experiencia de un visitante del Six Flags Hurricane Harbor Phoenix Tripadvisor

Otro visitante publicó en la misma red que “los baños estaban muy sucios, la comida era muy cara” que los empleados del área de comidas eran “groseros” y que “algunas de las atracciones estaban cerradas”. Y concluyó: “No recomiendo este lugar a nadie”. Como punto positivo, el estudio resaltó que este parque tiene los precios más accesibles de tickets y pases familiares: la entrada diaria más barata cuesta US$25 por persona.

El top cinco de los peores parques acuáticos del país

El segundo parque acuático con peores calificaciones fue Action Park Mountain Creek, en Vernon, Nueva Jersey. Si bien se destaca que cuenta con gran cantidad de atracciones y actividades, solo obtuvo 2,1 puntos sobre 10.

Action Park Mountain Creek Google Maps/Sofiane SHD

Según se explica, no es popular --apenas tuvo 456 búsquedas en Google por mes-- y sus precios son bastante más caros que otros parques. Los tickets más baratos cuestan US$69,99, un 34 % por encima de la media (52,26 dólares).

En el tercer lugar de los parques decepcionantes se ubicó Camelbeach Mountain Water Park, en Pensilvania, con una puntuación de tan solo 2,2 puntos. El parque resulta caro, con entradas a US$69 dólares, pero tiene solo 9 atracciones, un 53 % menos de atracciones que la media de 19.

Camelbeach Mountain Water Park Google Maps/Tzvi Filler

El ranking se completa con Volcano Bay Water Park de Universal y Six Flags Hurricane Harbor Nueva Jersey, en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Cuáles son los 5 mejores parques acuáticos de Estados Unidos

Por otra parte, el mismo estudio ubicó a Cedar Point Shores, en Ohio, como el mejor del país. Este parque acuático obtuvo una puntuación de 9,2 sobre 10. Uno de los motivos que fue que ofrece 68 tracciones independientes, mientras que el resto tienen un promedio de 19 cada uno. Además, los precios de sus entradas son más económicos: comienzan en US$49,99. Los 5 primeros puestos:

Cedar Point Shores , Sandusky, Ohio (9,2 puntos sobre 10).

, Sandusky, Ohio (9,2 puntos sobre 10). Parque acuático Disney’s Typhoon Lagoon , Lake Buena Vista, Florida (4,7 puntos sobre 10).

, Lake Buena Vista, Florida (4,7 puntos sobre 10). Parque acuático Schlitterbahn en New Braunfels Texas (4,1 puntos sobre 10).

Texas (4,1 puntos sobre 10). Aquatica Orlando , Florida (3,9 puntos sobre 10).

, Florida (3,9 puntos sobre 10). País del agua, Estados Unidos, Williamsburg, Virginia (3,7 puntos sobre 10).

