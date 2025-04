En la Costa: rescata la historia del pueblo junto al mar que fundó su tatarabuelo

Lucas Chillemi escuchó la historia familiar, investigó sobre sus ancestros e integra una organización dedicada a poner en valor el balneario que lo vio crecer.

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

El Museo y Fototeca Reta es una de las pasiones de Lucas Chillemi. Paula Teller

“Martín Reta donó sus tierras con un objetivo turístico. Nada fue ‘así nomás’: se hizo cargo de la agrimensura y fue un proyecto a largo plazo, como ya nadie hace las cosas”, desliza Lucas Chillemi al empezar a hablar del su tatarabuelo, fundador de Reta, la localidad balnearia que está al sur de la Costa bonaerense. “En esa época, cuando la gente soñaba algo, lo hacía de punta a punta. Reta planificó dónde iba tal calle, dónde iba la escuela, dónde iban las plazas... Armó un proyecto”, comenta este joven de campo que además es fotógrafo.

Los botes de pesca eran remolcados a caballo hacia el mar. Museo y Fototeca Reta

Iglesia Sagrada Familia en Reta durante la década del 30. Museo y Fototeca Reta

Criado mitad en Capital Federal y mitad en los campos de la familia, Lucas se presenta orgulloso de sus orígenes y se entusiasma con relatar la historia. “Hijo de los españoles Martín Reta y Máxima Goldaraz, Martín Reta nació en Buenos Aires el 26 de agosto de 1877. En el segundo censo nacional, de 1895, toda la familia figura radicada en estos campos. Y su donación no fue un proyecto individual, sino en familia. Porque también donaron sus hijos, Martín (que no tuvo descendencia) y Etelvina, madre de mi abuela, María Etelvina Hernández Montero, que cedió otra parte, hace 15 años, para que se hiciera la ruta”, señala Lucas. Eso explica, entre otras cosas, porque Reta se llama Reta y no Martín Reta. Todo fue un proyecto familiar y conjunto.

En Reta hay casas de alquiler muy lindas. Paula Teller

La Iglesia La Sagrada Familia está en el centro del pueblo. Paula Teller

Como integrante del Museo y Fototeca Reta, Lucas veraneó desde siempre en la localidad y lo apasiona su devenir. “La historia me llegó siempre en las charlas familiares. Pero, además, hablamos de un pueblo joven, de 95 años. Mi abuela, que está viva, era la nieta de Martín Reta. Si bien no llegó a conocerlo, todo permanece muy vigente en mi casa. Además, soy el acumulador del clan. Me gusta reconstruir para ver un poco quién soy y de dónde vengo”, resume Lucas.

Lucas Chillemi en la entrada de lo que alguna vez fue un hotel convocante de Reta. Paula Teller

El Hotel Playa de 1929 que luego fue Hotel Océano. Museo y Fototeca Reta

La historia de la localidad empieza con el acta de recepción de las tierras, fechada el 28 de noviembre de 1929, con la firma de Valentín Vergara, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Poco después de donarlas, Reta y un socio –Claudio Rodríguez Otero– impulsaron la construcción del Hotel Playa. Entre el pastizal y las dunas, el hotel tenía 35 habitaciones, sala de juego, lectura y baile, además de un camino directo a la playa, donde los médanos fueron fijados con tamariscos, uña de gato y eucaliptus. Funcionó de 1929 a 1938 y fue un verdadero éxito. Tras la demolición del segundo piso, reabrió remodelado en 1945, a cargo de la familia Almeida y con nuevo nombre: Hotel Océano. Se sostuvo hasta 1960, que cerró para siempre. Hoy se conserva parte del edificio, como Corralón La Rusa, dedicado a la venta de materiales para la construcción y ferretería.

María Miranda Iriarte de Reta, esposa de Martín Reta, en 1912. Museo y Fototeca Reta

“La gente venía de Capital Federal, de La Plata y Tres Arroyos. Hay fotografías de veraneantes con autos último modelo. El que no tenía vehículo, tenía que tomar tres trenes, entre Constitución y Copetonas. De ahí llegaban hasta acá en auto o camioneta, siguiendo una huella”, repasa Lucas sobre lo que pasaba mucho antes de que llegara el asfalto, en 2011.

Cuenta que un remate de la década del 40, en el Luna Park, fue fundamental para que a Reta se posicionara como destino. Con precios muy accesibles, algunos compraban dos o tres lotes como inversión. Eso impulsó la llegada de turistas que siguen viniendo, generación tras generación. Sobre ellos Lucas cuenta: “Son veraneantes fanáticos de este lugar hace alrededor de 40 años. Venían con sus hijos y ahora vienen con sus nietos. Conozco a más de uno que se tatuó Reta en el brazo”.

Las playas de Reta son amplias. Paula Teller

Datos útiles

Club de Mar Terrazas Cayastá. Es un club de mar que está sobre un médano y con salida directa a la playa, además de dos piletas, sauna y spa. Se compone de 19 departamentos perfectamente equipados, con parrilla y vista al mar. La atención es muy buena. Desde $198.000 el departamento para dos por tres noches. Calle 40 y el mar. T: (11) 6703-0820. IG: @terrazasdecayasta

Las habitaciones del Club de Mar Terrazas de Cayastá tienen vista al mar. Paula Teller

Oficina de Turismo Reta. Orientan en relación a cabañas, hoteles, excursiones y museos de la zona. Todos los días, de 9 a 20 horas. Av. del Pescador y calle 31. T: (2983) 64-5672

Museo y Fototeca Reta. Se creó hace 12 años y rescata la historia del pueblo, con esfuerzo y amor por el lugar. En pleno proceso de mudanza a un nuevo espacio, se manejan por redes sociales. T: (11) 5058-5429 @museoyfototecareta