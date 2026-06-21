Arquero de Ecuador se declara triste luego de empate 0-0 con Curazao en el Mundial

El arquero de Ecuador, Hernán Galíndez, expresó su tristeza por el empate 0-0 de este sábado ante Curazao en Kansas City, que dejó a la tricolor con un pie afuera del Mundial 2026.

En la última fecha del Grupo E, Ecuador, que está tercero con un punto junto a Curazao, enfrentará a Alemania, que ya se aseguró el primer lugar con 6 unidades. Costa de Marfil es segundo con tres puntos.

"Estamos tristes", dijo el cancerbero de origen argentino después de que la tricolor fracasara en su intento de vencer a la debutante selección caribeña.

"Tenemos que ganar a Alemania e intentar clasificar", manifestó Galíndez.

Agregó que "imposible no es para nada, es un partido de fútbol que tenemos que jugar todavía, que tenemos posibilidades, sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible".

"Hay que tratar de ver en qué se puede mejorar, en qué se puede corregir, hacer todas las cosas que se hicieron buenas y tratar de ganar a Alemania", señaló.

Ecuador erró en varias ocasiones y dejó escapar una victoria de oro ante Curazao, que en su estreno fue goleado 7-1 por Alemania.

El balón "no entró lastimosamente. Intentamos por todos lados, hicimos todo y lastimosamente no pudimos concretar", indicó el veterano artillero Enner Valencia.

Admitió que la situación de la tricolor se complicó con el revés del sábado: "Aún tenemos un partido más para prepararlo, para lucharlo hasta el final".

El volante Jordy Alcívar, por su parte, dijo que ante Alemania "nos queda una vida más".

"Los resultados no se nos han venido dando, pero nosotros vamos a luchar hasta el final", agregó.

"Vamos a salir victoriosos en el próximo partido", enfatizó Alcívar.