Quién es Juan Pablo Segura, el hijo de argentinos que quedó al frente de la política exterior de EE.UU. para América Latina

WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump oficializó el nombramiento de Juan Pablo Segura, un funcionario republicano de 38 años e hijo de inmigrantes argentinos, como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el principal responsable del Departamento de Estado para los asuntos de América Latina, el Caribe y Canadá.

Segura juró el cargo el 14 de agosto, después de que Trump lo nominara en abril y el Senado confirmara su designación a comienzos de este mes. Reemplazó a Michael Kozak, que ejercía la función de forma interina en lugar de Brian Nichols, y desembarcó en el puesto en un momento de particular cercanía entre Washington y Buenos Aires y de fuertes tensiones con Brasil.

Juan Pablo Segura

“Junto con un equipo excepcional, avanzaremos la visión del presidente Trump para una región segura frente a los cárteles y narcoterroristas, que genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros socios, y que asegure nuestras fronteras”, escribió Segura al asumir.

Durante su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en junio, el funcionario había anticipado una agenda destinada a “reafirmar la Doctrina Monroe”, restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio y contrarrestar la influencia de adversarios globales.

También destacó iniciativas de seguridad, lucha contra los cárteles y minerales críticos a las que adhirió el gobierno de Javier Milei.

Pero el camino de Segura hasta uno de los puestos centrales de la política estadounidense hacia la región estuvo lejos de la diplomacia tradicional.

Nació en Alexandria, Virginia, creció en McLean y es hijo de Alejandra y Enrique Segura, dos inmigrantes argentinos. Su padre, economista, pasó por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y presidió Trust for the Americas.

La historia familiar apareció incluso durante su audiencia en el Senado. “Fue a través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el por qué de los Estados Unidos de América”, dijo entonces Segura.

Juan Pablo Segura

Graduado de la Universidad de Notre Dame, donde estudió chino y contabilidad, obtuvo la certificación de contador público y comenzó su carrera en Deloitte.

Allí conoció a Anish Sebastian, con quien años después terminaría protagonizando un salto profesional inesperado hacia el mundo de la salud.

La idea nació después de una conversación que Segura mantuvo con un amigo con distrofia muscular, a quien había conocido como voluntario en un campamento de verano. Su amigo le habló del potencial de la genética y el big data para transformar la medicina. Segura, que entonces trabajaba en finanzas, decidió explorar aquel mundo.

Con Sebastian comenzó a investigar el sector en 2011. Ambos dejaron Deloitte en 2013 y dedicaron más de un año a desarrollar un plan, asistir a conferencias y conversar con médicos y hospitales. En 2014 crearon Babyscripts, una empresa destinada a utilizar tecnología para transformar el seguimiento de mujeres durante y después del embarazo.

La plataforma permitía que pacientes embarazadas enviaran desde sus casas información como la presión arterial o los niveles de glucosa, con el objetivo de reducir las consultas presenciales de mujeres de bajo riesgo y liberar tiempo de los médicos para los casos más complejos.

Desde el Departamento de Estado, Segura tendrá bajo su órbita una región que la administración Trump considera central para la seguridad y la competencia económica de Estados Unidos, con una Argentina alineada con Washington Benedikt von Loebell

Para 2018, Babyscripts tenía 25 empleados, clientes en 15 sistemas de salud de 13 estados y había recaudado ocho millones de dólares. La compañía terminaría reconocida por CB Insights entre las 150 empresas de tecnología sanitaria más innovadoras del mundo.

El empresario dio después el salto a la política. En 2023 se presentó como candidato republicano al Senado estatal de Virginia, aunque perdió frente a un demócrata. Durante aquella campaña proyectaba imágenes en blanco y negro de Buenos Aires y hablaba español para acercarse a comunidades latinas.

Más tarde, el gobernador republicano Glenn Youngkin lo incorporó a su administración como secretario de Comercio y Comercio Internacional de Virginia.

Según su biografía oficial, durante su gestión el estado alcanzó récords de nuevas inversiones de capital, redujo más del 35% de sus regulaciones y recuperó el primer puesto del ranking de CNBC de mejores estados estadounidenses para hacer negocios.

Ahora, Segura cambia nuevamente de escenario. Desde el Departamento de Estado tendrá bajo su órbita una región que la administración Trump considera central para la seguridad y la competencia económica de Estados Unidos, con una Argentina alineada con Washington y una relación con Brasil atravesada por una fuerte escalada diplomática.

Agencia AP y diario The Washington Post