Buenas noticias de Mamdani para Nueva York, con una inversión de US$230 millones y la promesa de viviendas asequibles

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a los comisionados del Departamento de Saneamiento, Gregory Anderson, y de Diseño y Construcción, Paul Ochoa, inauguró un moderno complejo operativo en Fresh Kills, Staten Island.

Inversión en New York que permitirá la construcción de 230 viviendas económicas

La obra demandó una inversión de 230 millones de dólares y busca optimizar los servicios básicos de limpieza, recolección de residuos y respuesta ante emergencias climáticas. El predio de 13,55 acres (54 mil metros cuadrados) concentrará las operaciones de dos distritos sanitarios, lo que mejora la eficiencia logística en una zona clave para el funcionamiento urbano y muchas veces postergada en términos de conectividad.

El nuevo centro de para los trabajadores de sanidad de Nueva York en Staten Island X: @NYCSanitation

“Nuestros trabajadores de saneamiento mantienen limpia esta ciudad y merecen instalaciones que reflejen la excelencia que aportan al trabajo diario”, aseguró Mamdani durante el evento.

El mandatario destacó que el traslado de las operaciones de saneamiento desde el antiguo garaje de Jersey Street en New Brighton liberará espacio para la construcción de más de 230 viviendas asequibles, áreas públicas y un supermercado. Esta reconfiguración urbana pretende reducir el tránsito de camiones pesados en barrios residenciales, mejorar la seguridad vial y bajar los niveles de ruido y congestión, lo cual aumenta la calidad de vida de los vecinos.

El nuevo centro de para los trabajadores de sanidad de Nueva York en Staten Island

El comisionado Anderson celebró la finalización de una obra gestada durante más de una década. Según el funcionario, el nuevo complejo permitirá brindar servicios superiores en los distritos 1 y 3 de Staten Island.

Por su parte, el comisionado Ochoa enfatizó la calidad del diseño: “El garaje ganador de premios es un tesoro en sí mismo. Los trabajadores merecen instalaciones de primer nivel, por eso entregamos un complejo moderno con capacidad para almacenar cuatro millones de libras de sal de carretera, estación de combustible, paneles solares en los techos, tragaluces e infraestructura subterránea actualizada para el personal que trabaja todo el día”.

El nuevo complejo operativo de la ciudad de Nueva York en Fresh Kills, Staten Island

El proyecto recibió en 2019 el Premio a la Excelencia en Diseño de la Comisión de Diseño Público de la ciudad. Erich Bilal, director ejecutivo de dicho organismo, destacó que el éxito del plan radica en la voluntad política de buscar soluciones ambientales y de ingeniería avanzadas.

La construcción contó con la participación de la firma Andrea Steele Architecture y los contratistas Perfetto Contracting Co. Inc. y Prismatic Development Corp., entre otros aliados estratégicos. La nueva planta también dispone de áreas de vestuarios y oficinas, además de una estación mejorada para la recepción de residuos especiales y reciclaje.

En memoria de un trabajador

Un gesto simbólico marca la identidad del lugar: el garaje incluye una placa en memoria de Vincent Guglielmino, un trabajador del sector que falleció en 2004 mientras buscaba asistencia médica.

El nuevo centro de para los trabajadores de sanidad de Nueva York en Staten Island

Aquel trágico episodio motivó reformas legales que fortalecieron las ayudas para los familiares de los operarios fallecidos en servicio.

Con este avance, la administración local cierra una etapa de modernización tecnológica y responde a la crisis habitacional mediante el uso eficiente de terrenos públicos, tal como señaló la comisionada de Vivienda, Dina Levy, al confirmar la próxima transformación del antiguo sitio en New Brighton.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.