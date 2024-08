Aseguran que “El Mayo” Zambada “está acorralado” y enfrentará una decena de cargos en Nueva York: “No va a resistir”

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en Estados Unidos el pasado 25 de julio en un aeropuerto de Nuevo México. Ha pasado más de un mes desde su arresto y fue la semana pasada cuando el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió a la jueza del Distrito Federal del Oeste de Texas, división de El Paso, Kathleen Cardone, que sea juzgado en Nueva York, donde enfrentaría casi una veintena de acusaciones.

Sin embargo, los abogados del líder del cartel de Sinaloa se oponen a la medida de que sea trasladado a la corte en Brooklyn, en la que fue condenado a cadena perpetua su socio Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2019. En esta misma, Zambada está acusado de decenas de delitos. Al respecto del juicio, la periodista especializada en temas de narcotráfico Anabel Hernández señaló en su podcast, Narsosistema, que el capo “está acorralado”.

Esta imagen proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos muestra a Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP) U.S. Department of State

En febrero de este año, el DOJ dio a conocer una acusación formal en la Corte de Brooklyn en contra de Zambada, en la que se indica que fue imputado anteriormente en múltiples imputaciones formales por dirigir actividad delictiva, así como por asociación para cometer homicidio, lavar dinero, fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, así como por otros delitos relacionados con drogas.

El comunicado del Departamento también señala que luego de la captura y condena de “El Chapo”, Zambada evadió la captura y siguió como dirigente del cartel de Sinaloa desde México, como lo había hecho desde 1989, por lo que es responsable de la importación y distribución de cantidades masivas de narcóticos y que generan miles de millones de dólares en ganancias.

El "Mayo" Zambada y "El Chapo" Guzmán compartieron negocios y podrían compartir la experiencia de un juicio en la misma corte

“Está acorralado”: periodista asegura que “El Mayo” cooperará con las autoridades de EE.UU.

Hernández que, además de ser periodista para diversos medios, ha escrito libros sobre el narcotráfico en México y sus protagonistas, explicó en el más reciente capítulo de su podcast que, de acuerdo con personas con las que ha hablado, “El Mayo” no se encuentra nada bien después de su captura, ya que en las cárceles de Estados Unidos a nadie le importa si es una leyenda, ni cuánto dinero tiene.

“Ya no es el señor del sombrero (...) ya no es la leyenda, ya no es el hombre de respeto, cuya simple presencia hizo temblar durante muchos años a muchos en México”, precisó la escritora. Añadió que, según conversaciones con un familiar del capo, ya pasó por un proceso legal en Estados Unidos: “Zambada no va a resistir por mucho tiempo y su traslado a Nueva York es inminente”.

En el capítulo titulado La dictadura del Narcosistema, Hernández reveló que había tenido acceso a un documento que da cuenta de que al capo le esperan al menos 16 acusaciones criminales distribuidas en diversos distritos judiciales de Estados Unidos, y que se acumularán todas en Nueva York, a las que se añadirán algunas no abiertas al público. “Estamos hablando que es un hombre que está totalmente acorralado”, aseguró.

Con respecto a cómo enfrentará los cargos, la escritora dijo que las alternativas de “El Mayo” son o morirse en la cárcel o comenzar a colaborar con las autoridades de Estados Unidos, y de acuerdo a la información que ha recopilado de diversas fuentes, el capo optaría por la segunda opción, en parte debido a su estado de salud, que se ha acrecentado por estar en la cárcel y a sus más de 75 años de edad.

LA NACION