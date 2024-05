Así es el raro billete de US$1000 apodado “Gran Sandía” por el que los coleccionistas pagan millones de dólares

Escuchar

En el mundo de la numismática existen algunas “deidades” y la “Gran Sandía” (“Grand Watermelon” en inglés) es una de ellas. El ultra raro billete de US$1000 de 1890 es considerado el “Santo Grial” de los coleccionistas de monedas y solo quedan siete ejemplares en todo el mundo, de los cuales solo algunos están en manos privadas. Fue el primero de los billetes estadounidenses en superar el millón de dólares en una subasta y, en 2014, se vendió uno de ellos por la exorbitante cifra de casi US$3,3 millones.

El billete más famoso de EE.UU. debe su apodo a sus tres característicos ceros verdes en el reverso del papel, que se parecen a la fruta. De acuerdo al Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el billete se imprimió solo 16.000 veces y, por su gran valor nominal (de US$1000 dólares, que equivalen aproximadamente a US$29.000 actuales), alcanzó un altísimo valor de colección.

El Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) lo calificó como "extremadamente raro" PCGS

El propio PCGS lo calificó como “extremadamente raro” y, en junio de 2013, la empresa tasadora Garantías de Papel Moneda (PMG, por sus siglas en inglés) calificó y encapsuló una ejemplar como “Extremadamente Fino 45 Neto”.

Además, ocupa el puesto número uno en el libro de los 100 Mejores Billetes Estadounidenses de Q. David Bowers y David M. Sundman, e incluso figura en su portada. Según PMG, “se cree que solo existen siete ejemplares de Gran Sandía”, aunque las versiones difieren en cuántos de ellos están en manos privadas (se estima que entre tres y cuatro), mientras que el resto permanecen en colecciones gubernamentales.

Cómo es el billete ultra raro “Gran Sandía” de 1000 dólares

Según el sitio especializado Coinweek, el billete de 1890 existe en dos versiones: el Fr.379a (W-4580), que lleva un gran sello marrón del Tesoro y las firmas de Rosecrans y Huston; y el Fr.379b (W-4581), con un pequeño sello rojo del Tesoro y firmas de Rosecrans y Nebeker.

Así es el billete de 1000 dólares "Gran Sandía" PCGS

Su diseño lleva abundantes márgenes y, a la izquierda, la figura del mayor general de la Unión, George Meade, que ocupa un lugar en la historia de EE.UU. por haber derrotado a las tropas confederadas de Robert E. Lee en la Batalla de Gettysburg, durante la Guerra de Secesión. En su centro hay un adorno floral que envuelve la cifra de 1000 dólares; por encima, las palabras “United States of America”, y por debajo, “One Thousand Dollars in coin”.

La historia acerca del origen del billete “Gran Sandía”

Los billetes Grand Watermelon se emitieron como resultado de la Ley Sherman de Compra de Plata de 1890 que, tal como recordó PGM, exigía que el Tesoro de Estados Unidos comprara hasta 4,5 millones de onzas de plata a precios de mercado. “La plata se compraba con notas del Tesoro en denominaciones de entre uno y 1000 dólares que luego podían canjearse por monedas de oro o plata”, precisó la empresa.

“Estos billetes eran populares porque podían canjearse por monedas de oro y plata, a diferencia de los Certificados de Plata, que solo podían canjearse por monedas de plata”, planteó la compañía calificadora. Esto le otorgó un estatus especial, que derivó en tasas de reembolso más altas. Esa característica, sumada a que por tratarse de un billete de muy alta denominación se imprimía poco, hizo que la pieza sobreviviera muy poco en el mercado.

¿Cuánto valen este tipo de billetes?

Los billetes que tienen alguna rareza siempre cuentan con una fuerte cotización entre los coleccionistas. Al tratarse del más famoso de ellos, el “Gran Sandía”, naturalmente, es la máxima expresión de ello. El billete de 1980 fue el primero de la historia en superar el techo del millón de dólares en una subasta en octubre de 2005, según PCGS. En rigor, fue una versión Fr.379a que se vendió por US$1.092.500 al comprador Tom Denly, en representación de un cliente, en la Colección David Rickey, informó Coinweek.

Un ejemplar del "Gran Sandía" llegó a subastarse por hasta casi US$3,3 millones Freepik

Otro de esa misma versión se vendió a más de US$2 millones en la tercera entrega de la colección de Joel R Anderson y otro por más de US$1,5 millones en una subasta de abril de 2013. Así, el único de los dos billetes Fr.379b que está en manos privadas se vendió en otra subasta de enero de 2014 por la impresionante suma de US$3.290.000.

LA NACION