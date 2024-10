Así es la casa prefabricada con forma de iPhone que Walmart vende por US$17.400

En Estados Unidos, la posibilidad de comprar una vivienda propia es cada vez más difícil, en parte, debido a los altos precios y los requisitos exigidos por los bancos. Sin embargo, Walmart ofrece una solución innovadora para tener un hogar sin desembolsar demasiado dinero. Se trata de una casa prefabricada que cuesta US$17.400. Este nuevo producto llama la atención no solo por su precio competitivo, sino también por su diseño compacto y moderno, que algunos comparan con la estética minimalista de un iPhone, pero no está relacionada con Apple.

Cómo es la casa prefabricada que se vende en Walmart

El mercado inmobiliario se encuentra en un punto crítico, donde muchas personas no pueden acceder a una vivienda convencional. En este contexto, las casas prefabricadas se convirtieron en una opción para quienes buscan una solución económica, sin sacrificar calidad. La vivienda ofrecida por Walmart, conocida como “Apple Cabin”, es un claro ejemplo de cómo una pequeña inversión puede ofrecer grandes beneficios.

Accesible pero con limitaciones: con un precio de US$17.400, esta vivienda prefabricada puede ser una opción atractiva para quienes buscan alternativas económicas, aunque requiere instalación adicional Walmart

Según la descripción proporcionada por Walmart, la casa tiene un diseño moderno que destaca por su estructura de acero y paneles compuestos de aluminio, lo que garantiza durabilidad y un acabado elegante. Además, la cabina incluye ventanas de doble capa que maximizan la entrada de luz natural, lo que crea un ambiente acogedor y bien iluminado, lo cual es ideal para quienes buscan un espacio funcional y estéticamente atractivo.

Este modelo de vivienda prefabricada cuenta con especificaciones que lo hacen sobresalir frente a otras alternativas en el mercado. Algunas de las características más notables incluyen:

Dimensiones compactas y materiales duraderos : con 6 metros de largo por 2,2 de ancho y una altura de 2,3 metros, ofrece un espacio compacto pero bien aprovechado. La estructura está compuesta de acero, lo que le otorga resistencia, mientras que los paneles de aluminio garantizan un exterior moderno y duradero.

: con 6 metros de largo por 2,2 de ancho y una altura de 2,3 metros, ofrece un espacio compacto pero bien aprovechado. La estructura está compuesta de acero, lo que le otorga resistencia, mientras que los paneles de aluminio garantizan un exterior moderno y duradero. Interiores ecológicos : el uso de placas de refuerzo ecológicas y materiales sostenibles hacen que esta cabina sea una opción amigable con el medio ambiente. Además, la combinación de madera y plástico para las paredes internas le brinda un toque cálido y acogedor.

: el uso de placas de refuerzo ecológicas y materiales sostenibles hacen que esta cabina sea una opción amigable con el medio ambiente. Además, la combinación de madera y plástico para las paredes internas le brinda un toque cálido y acogedor. Baño completo y otras comodidades: la cabina incluye un baño con ducha, armario de noche y un foco superior, lo que la convierte en una vivienda totalmente equipada, a pesar de su pequeño tamaño.

Comodidades completas en un espacio reducido: a pesar de su tamaño, la cabina incluye baño con ducha, armario de noche y un foco superior para personalizar la iluminación Walmart

Aunque la “Apple Cabin” está diseñada para espacios al aire libre, su versatilidad permite que pueda ser utilizada en diferentes contextos. Puede funcionar como una vivienda de emergencia, un refugio para vacaciones o incluso como una oficina para quienes trabajen desde casa. Esta flexibilidad la convierte en una opción interesante para diversas situaciones.

Además, la instalación de esta casa prefabricada es relativamente sencilla. Con un peso de aproximadamente 2070 kg, la unidad puede transportarse fácilmente con una grúa o camión, y no requiere de cimentaciones profundas, lo que reduce significativamente los costos de instalación. No obstante, se debe tener en cuenta que no incluye cableado eléctrico estándar, por lo que es necesario contratar un electricista para realizar las conexiones necesarias.

Interior luminoso y ecológico: el uso de ventanas de doble capa permite la entrada de luz natural, mientras que los materiales sostenibles garantizan un ambiente acogedor Walmart

Lo que hay que tener en cuenta antes de comprar esta casa prefabricada

A pesar de sus múltiples ventajas, esta casa prefabricada tiene algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta. Una de las principales es que su tamaño puede resultar insuficiente para familias numerosas o personas que necesiten más espacio. Aunque la “Apple Cabin” está diseñada para maximizar el uso del espacio, sigue siendo una opción pequeña y compacta, lo que la hace más adecuada para una o dos personas.

Otro punto a considerar es que, aunque su precio inicial es atractivo, pueden surgir costos adicionales asociados con el transporte, instalación y adaptación del terreno. Dependiendo de la ubicación, estos gastos pueden incrementar significativamente la inversión total. Además, como la cabina no incluye sistema eléctrico, el comprador deberá asumir el costo de la instalación, lo cual no está contemplado en el precio base de US$17.400.

LA NACION