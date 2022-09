Así está hoy Coco, la hija de Courteney Cox y David Arquette, que tiene 18 años

La única hija de Courteney Cox con David Arquette, Coco, ya tiene 18 años y se ha convertido en toda una celebridad de las redes sociales con más de 316.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte divertidos momentos con sus amigos, familia y algunas selfies que dejan ver que heredó la belleza de la estrella de Friends.

En la última fotografía que compartió en su perfil, aparece mientras usa una blusa de color negro, cabello lacio divido al frente y luce su melena de color rubio.

Ella es Coco, la única hija que tuvieron Courteney Cox y David Arquette @cocoarquette_

Antes, su cabello era de color chocolate y lo tuvo así por mucho tiempo, aunque también le gusta probar algunos estilos más arriesgados.

A pesar de que suma una gran cantidad de seguidores y de fans, no comparte tanto contenido, porque solo tiene un total de 37 fotografías. La relación entre Courteney y Coco es buena, según ha descrito la actriz en varias ocasiones, incluso se consideran “cómplices”. La joven suele “asaltar” el guardarropa de su mamá en busca de algunos atuendos populares en alfombras rojas o películas.

Hija de Courteney y David Arquette

La entonces pareja formada por Courteney y David le dio la bienvenida a su única hija en junio de 2004 y ambos lucharon por conseguirlo ante múltiples abortos espontáneos.

Coco y su mamá Courteney Cox comparten divertidos momentos juntas @courteneycox

En mayo de 2004, la actriz se sinceró sobre su proceso en una entrevista para NBC News: “Fue extraño porque todos en mi familia tienen hijos. Nadie tiene un problema. Entonces, yo pensé que ese sería mi caso”, detalló Cox.

Aunque ahora Courteney comparte momentos entrañables con su hija, concebirla fue todo un viaje que atravesó mientras filmaba la serie Friends: “Recuerdo una vez que tuve un aborto espontáneo y Rachel (el personaje de Jennifer Aniston) estaba dando a luz. Fue al mismo tiempo (...) Fue terrible tener que ser graciosa”, añadió.

David Arquette también está comprometido con el cuidado de su hija a pesar del divorcio. El actor dio una entrevista hace tiempo y dijo que se comunica con su expareja gracias a Coco. “Nunca luchamos en el proceso de divorcio y crianza de nuestra hija, por lo que nuestra relación se basa en el respeto”, detalló en aquel entonces el exluchador profesional.

Coco es difícil de impresionar

Aunque suele ser reservada y no está en el ojo público como su madre, se han podido conocer algunos aspectos de su personalidad gracias a las entrevistas de Cox y a su cuenta de TikTok. En marzo de este año dijo, que su hija es difícil de impresionar, incluso si lleva a algunas celebridades a su casa, como a Zac Efron y James Marsden.

Ambas comparten videos musicales, por lo que la celebridad de los 90 agregó que ni siquiera le asombra que Ed Sheraan pase un tiempo en su casa con regularidad. “Yo estaba como, ¿quieres cantar con Ed esta noche? Y ella dice, ‘Mmm no’. Así que realmente la soborno para que haga cosas conmigo”, cerró Cox.

Ella es Coco, la única hija que tuvieron Courteney Cox y David Arquette @courteneycox

La universidad

La celebridad detalló que se prepara para el sentimiento de nido vacío cuando su hija se vaya a la universidad próximamente. En The Ellen DeGeneres Show aseguró que ella decidió irse lo más lejos posible de Los Ángeles (aunque sin mencionar a dónde). “Creo que Coco hace un buen trabajo preparándome para esto, nunca sale de su habitación y casi no está en casa. Si se queda, su puerta está cerrada, así que no creo que me afecte tanto”, declaró.