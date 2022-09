Lady Gaga lloró tras verse obligada a suspender un concierto en Miami: “Era demasiado peligroso”

Lady Gaga rompió en llanto al verse obligada a cancelar su concierto en Miami. “Lo siento, no pude terminar el espectáculo, era demasiado peligroso”, fue lo que les dijo a todos los fanáticos que se dieron cita para verla en el Hard Rock Stadium. La cantante tuvo que tomar drásticas decisiones por el bienestar tanto de su público como de su equipo, pero eso no impidió que se disculpara entre lágrimas y que sus fans la consolaran en redes sociales.

La intérprete de “Bad Romance” se presentaba luego de que sus seguidores esperaran por mucho tiempo para poder volver a verla en acción, pero las inclemencias del clima obligaron a detenerlo todo. ¿La razón? El huracán Fiona que azotó a Puerto Rico y que causó estragos en algunas entidades de Estados Unidos.

Luego de que la forzaran a suspender el espectáculo, la artista publicó un video en sus redes sociales para agradecer por el apoyo y explicar a sus fans un poco de la situación: “Los rayos eran impredecibles y cambiaban momento a momento, los amo”.

Lady Gaga suspendió un show en Miami y rompió en llanto

Y es que, en su paso por las islas del Caribe, el fenómeno meteorológico causó fuertes efectos, además de que se espera que impacte en Las Bahamas y Florida próximamente. Además de esto, durante el espectáculo un rayo cayó cerca del escenario, lo que encendió las alarmas de todos los encargados del evento.

Incluso cuando las lluvias se detuvieron en la zona, era riesgoso mantener a la gente reunida: “Sé que durante mucho tiempo siempre quise ser esa perra mala e incondicional, pero lo que realmente quiero es también ser responsable y amorosa, y no sé qué haría si algo le pasara a alguno de los espectadores, o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines”, mencionó Gaga.

En un posteo, se lamentó por no haber podido culminar su gira como a ella le hubiera gustado: “Miren, durante años algunos de ustedes me han llamado ‘madre monstruo’, en mi corazón sabía que era mejor mantenerlos a salvo. Gracias por creer en mí. Esta fue la mejor gira de mi vida y apreciaré este momento para siempre; me tomó mucho tiempo sanar, pero lo hice”, compartió junto a una imagen en la que se le ve derramar algunas lágrimas.

El posteo de Lady Gaga para disculparse por cancelar el concierto en Miami @ladygaga/Instagram

Una despedida emotiva para los fans

Lady Gaga regresó a la industria musical con su disco Chromatica, después de haber estado inactiva por mucho tiempo y que sus fans le pidieran regresar. El álbum llegó casi cuatro años después y seis años más tarde se subió de vuelta a un escenario.

Es justamente por eso que tanto para ella como para sus fans era muy importante el término de esta gira. Incluso desde antes le pidieron cantar “Rain on me” debajo de la lluvia, algo que habría podido realizar si no hubiera sido por Fiona.

Sus seguidores se mantuvieron leales a ella y comprensivos ante la situación, ya que le dejaron algunos comentarios: “Los que te amamos sabemos lo mucho que has trabajado en ti misma para estar finalmente de vuelta en el escenario y lo mucho que esto te duele. También sabemos que amas a tus fans y a tu equipo y que siempre pondrías la seguridad de todos primero”.