Eugenio Derbez reapareció para revelar la razón de su accidente y mostró imágenes de la fractura

El actor mexicano Eugenio Derbez mantenía en vilo a toda la comunidad latinoamericana que lo sigue luego del aparatoso accidente que sufrió, ya que la única comunicación que se tenía con él era por medio de sus hijos y su esposa, Alessandra Rosaldo. Sin embargo, reapareció por un instante en sus redes sociales para dar los detalles de lo que le sucedió y principalmente para agradecer las muestras de cariño de todos sus fanáticos que se han mantenido pendientes de su estado de salud.

El mexicano utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer una transmisión en vivo y detallar que todo lo que le pasó fue a causa de la realidad virtual. Su accidente se remonta a finales de agosto cuando jugaba con artefactos electrónicos de esta tecnología, junto a su hijo Vadhir, y de pronto se cayó por unas escaleras. Su mente confundió la realidad con la ficción y rodó.

Eugenio Derbez da detalles sobre su fractura

Todo el peso de su cuerpo cayó encima de su codo, según especificó, y eso le provocó al menos unas 15 fracturas en el hombro. Lo más difícil vino después, ya que por la gravedad de la fractura tuvo que acudir a diferentes hospitales, en los que le negaban la atención al ser una cirugía bastante compleja. Y cuando finalmente encontró el lugar, estuvo durante una semana con el hombro dislocado. Esto se dio porque fue el tiempo que el cirujano necesitó para conseguir las placas que le pondrían en su extremidad.

Después de la operación, su brazo quedó con algunos tornillos y su recuperación será lenta: “Tuve cinco fracturas grandes y como diez pequeñas”, indicó. Por ello, hasta el día de hoy, se mantiene en reposo y con una gran cantidad de medicamentos para el dolor. Incluso durante el directo destacó que para poder hablar con sus fans se había tenido que abstener de tomar la medicina, ya que lo mantiene dormido la mayor parte del día.

Así luce una de las placas que tiene Eugenio Derbez en su hombro @ederbez/Instagram

La reflexión de Eugenio Derbez tras su accidente

El actor de la película Coda, aseguró que por ahora vive un “infierno” porque tiene que permanecer inmóvil casi todo el tiempo, incluso ir al baño le requiere un gran esfuerzo. A pesar de todas estas circunstancias, se dijo positivo y centrado en su recuperación.

El posteo con el que se informó sobre el accidente de Eugenio Derbez @ederbez/Instagram

Eugenio Derbez tendrá que recibir terapia física para recuperar la movilidad de su brazo y para eso requerirá prolongar su descanso. Enfatizó que esta situación lo hizo reflexionar sobre que quizá su caída era una señal de que su cuerpo ya pedía reposo. Y es que el accidente sucedió mientras él estaba en medio de una jornada de varios meses de trabajo arduo, donde lo único que quería era regresar a casa para estar con su familia.

“Aunque estaba feliz por tanto trabajo, me sentía un poquito ahogado, me sentía como en una cárcel, de repente sin poder tener vida... De alguna manera, era el universo o quizás mi alma pidiendo parar”, declaró. Además, el mexicano admitió que este acontecimiento lo convirtió en una persona más sensible y que está seguro de que eso hará un cambio positivo en su vida.