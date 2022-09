Así están hoy las mellizas de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

Sarah Jessica Parker y su esposo Matthew Broderick siempre han intentado mantener su vida privada en secreto, por lo que en muy pocas ocasiones hicieron apariciones públicas en familia.

Hace poco, sin embargo, sus dos hijas, las mellizas Marion Loretta y Tabitha Hodge, los acompañaron a una alfombra roja y dejaron en evidencia cuánto han crecido.

La pareja acudió en compañía de sus pequeñas de 13 años a la premier de la nueva película protagonizada por Parker: Hocus Pocus 2. En la gala, celebrada en el AMC Lincoln Square Theater de Nueva York, las dos adolescentes dijeron presente luciendo atuendos que demostraron haber heredado el buen gusto de su mamá. Incluso utilizaron tacos de la colección de la artista.

Marion usó un vestido en color plata brillante con algunas tablas en la falda y como peinado llevó el cabello suelto y con un estilo de ondas un poco deshechas. Por su parte, Tabitha optó por el negro, un color con el que ya se le ha visto en otras ocasiones. Llevó un vestido con mangas y el peinado fue muy similar al de su hermana, con raya al medio y ondas desaliñadas.

Las hijas de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick no suelen mostrarse en público Twitter

No son muchas las ocasiones en que Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick se muestran junto a sus hijas. En el mes de marzo hicieron otra excepción, durante el estreno de la obra Plaza Suite en Broadway. En esa ocasión, la pareja asistió con las gemelas y también con su hijo mayor, James Wilkie Broderick, que actualmente tiene 19 años.

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker y su hijo James Wilkie Broderick Dimitrios Kambouris - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se conoce poco acerca de las gemelas en cuanto a sus gustos y a qué se dedican actualmente, aunque sí se sabe que no pretenden ingresar al mundo artístico, sino que optaron por una vida bastante alejada de los reflectores.

Las mellizas nacieron a través de un vientre subrogado, después de que sus papás intentaran concebir otro hijo durante varios años. Pensaban que sería solo un bebé, pero se sorprendieron al saber que tendrían dos. “No lo esperábamos. Creo que después de una cierta cantidad de tiempo, tiendes a mantener tus esperanzas a raya un poco para no decepcionarte. Uno realmente hubiera sido emocionante y nos hubiéramos sentido increíblemente afortunados. Dos era una comedia”, dijo Sarah en declaraciones citadas por The Sun hace un año.

La historia de amor de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

La pareja contrajo matrimonio en 1997, después de haberse conocido en una compañía de teatro. Cinco años después, en 2002, le dieron la bienvenida a su primer hijo, James, quien nació un 28 octubre. Siempre manifestaron la intención de agrandar la familia, aunque para eso debieron esperar bastante,

No fue hasta el 23 de junio de 2009 que Marion y Tabitha llegaron al mundo, aunque los nueve meses de gestación en el vientre de otra mujer tuvieron sus sinsabores. “La madre sustituta estuvo rodeada de paparazzi y cronistas de tabloides. Llego hasta recibir amenazas, vivió un verdadero acoso. Recuerdo que yo me mantenía despierta todas las noches. Era increíblemente molesto pensar en ella tan lejos y que yo no podía hacer nada más allá de lo legal”, añadió en aquella entrevista la protagonista de Sex and the City.