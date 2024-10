Así se pasa de un viral de TikTok a una demanda de un banco por estafa

A fines de agosto, un glitch (error informático) que se hizo viral en TiKTok, denominado “falla del dinero infinito”, incentivaba a los usuarios a realizar depósitos de cheques falsos a través de los cajeros de JPMorgan Chase y retirar el dinero rápidamente. El error de código detectado consistía en que, en un corto plazo, el sistema no advertía que el cheque era falso y entregaba el dinero.

La viralización de la situación no solo multiplicó el delito, sino que también puso en alerta a las autoridades del banco, que rápidamente solucionaron el error de código: a las personas que realizaron la acción y tenían fondos en sus cuentas se les descontó el dinero, a quienes no los tenían se les generó una deuda, que compromete su situación crediticia, mientras que un tercer grupo fue demandado.

JPMorgan Chase demanda a los tiktokers

Según detalla Banking Dive, la firma hasta el momento presentó cuatro demandas prácticamente iguales con el fin de que los usuarios devuelvan los dólares de los que se hicieron de manera ilegal.

Las demandas se cursaron contra un conjunto de personas y firmas que implementando el sistema fraudulento accedieron en conjunto a más de 600.000 dólares. “Estamos al tanto de este incidente y ha sido abordado. Independientemente de lo que vea en línea, depositar un cheque fraudulento y retirar los fondos de su cuenta es un fraude, simple y llanamente”, le planteó a Dive sobre el incidente el portavoz de la firma financiera más importante de Estados Unidos.

Inicialmente, la demanda recayó sobre 4 clientes de diferentes estados, uno de Texas, dos de Florida y un cuarto de California. En Texas y California se trata de personas físicas, mientras que en Florida la demanda es contra dos firmas comerciales.

Los demandados

La entidad inició 4 demandas pero pueden multiplicarse. LN JP Morgan

En Texas, la entidad bancaria presentó una demanda contra Timipah Ikemi. JPMorgan Chase alega en la misma que después de que un individuo enmascarado presuntamente depositara un cheque fraudulento de U$S335.000 en su cuenta a finales de agosto, comenzó a retirar los fondos ilícitos de inmediato y, según el banco, logró extraer U$S290.939,49.

En California, el demandado es Micah Reed, quien supuestamente adeuda al banco U$S90.794,02 tras depositar dos cheques fraudulentos en su cuenta y retirar gran parte del dinero antes de que los cheques fueran rechazados.

En Florida, las empresas, “Riskboss Musiq” e “In and Out Appliances”, fueron demandadas por fraude con cheques y se alega que le deben al banco U$S141.295,84 y U$S138.680,91, respectivamente, después de no haber devuelto los fondos retirados a raíz de depósitos de cheques fraudulentos.

Los abogados de Chase detallaron sobre la situación que el banco “se enorgullece de sus esfuerzos para proteger a sus clientes contra los estafadores, particularmente en un entorno donde el fraude bancario y electrónico es cada vez más común”.

Qué dicen los expertos

El accionar de las personas es un delito penal sujeto a una posible pena de cárcel y una multa. LN Noel Celis - AFP

Aunque por ahora solo se entablaron cuatro demandas, es muy probable que pronto se multipliquen, ya que difícilmente la Justicia pueda desoír a JPMorgan Chase, toda vez que el accionar de quienes siguieron el glitch infringe la ley bancaria.

“Si sacaron el dinero del banco, la ley bancaria es bastante clara en que cometieron fraude y tienen que recuperar el dinero. Le toca al banco perseguir a la gente y llevarla a los tribunales. Es un delito penal, sujeto a una posible pena de cárcel y una multa. La gente que hizo esto está en problemas”, le dijo a BD Mark Guthner, profesor asociado de práctica financiera en la Universidad de Rutgers.

LA NACION