Una mujer revisó la basura en Recoleta y los objetos de valor que encontró sorprendieron a todos

Una usuaria de TikTok llamada Rocío Inostroza (@rochinostrozaok) grabó un video en pleno barrio de Recoleta donde se encontró con varias cajas repletas de carcasas de celulares. Al lado de un tacho de basura, la mujer se detuvo a observar el contenido y decidió grabar este momento para sorpresa de sus seguidores.

El video titulado “Todo en la calle”, mostró a esta mujer revisando cada una de las cajas ubicadas en la vía pública. Impactada por la gran cantidad de productos que había en los cubículos de cartón, Rocío empezó a sacar una por una las fundas, carcasas y hasta vidrios templados que son de suma utilidad para cuidar la integridad de los dispositivos móviles.

“Estoy cirujeando en plena Capital y me encanta”, explicó la mujer, que quedó impresionada por la gran cantidad de basura desechada que estaba en perfecto estado. “Hay un montón de paquetes nuevos”, explicó al agarrar una funda de un celular BlackBerry.

A medida que se desarrolló el video, la protagonista de esta historia empezó a sacar de diferentes cajas objetos como fundas de celulares con brillos, de distintos colores y formas, que estaban sin uso. Además de ella, según se ve en la filmación, otras personas que se percataron de esta oportunidad de llevarse objetos en perfecto estado.

Los objetos encontrados por la tiktoker llamó la atención de los seguidores de su red social captura de pantalla (@rochinostrozaok)

Lo que más le llamó la atención a la tiktoker fue un marco de una funda, que contenía brillantes en su relieve, la cual es utilizada para celulares iPhone y tiene un gran valor en el mercado. Esto y muchos otros elementos más captaron la atención de la mujer, quien solamente preciso la ubicación del barrio de Recoleta.

Al subir este video a las redes sociales, el mismo se replicó rápidamente hasta llegar a los 2 millones de visualizaciones, una cifra sideral en TikTok que catapulta a cualquier contenido a ser viral. Acompañado con este fenómeno, los usuarios dejaron sus comentarios en el posteo.

“Es por Recoleta pero, ¿en qué parte? Si no decís mínimo por dónde cómo vamos a saber, Recoleta es grande”; “Trabajo en local de celulares y también tiramos las fundas nuevas, pero porque son modelos viejos que ya nadie tiene”; “Cuando me clavé con muchísimos artículos relacionados con la tecnología lo que no llegué a regalar a cuanta persona y local amigo pude, las terminé tirando igual… la tecnología avanza muy rápido” y “En mi trabajo tiramos fundas de modelos viejos que quedaron, no sé por qué tiran esas que parecen de modelos todavía vigentes”, fueron las menciones más destacadas de la publicación.

