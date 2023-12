escuchar

Este jueves por la tarde, un sismo de magnitud 5,8 se sintió en el centro de México, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se localizó a 11 kilómetros al sur-suroeste de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla. El foco sísmico estuvo a 44,4 kilómetros de profundidad. Debido al movimiento, que hizo temblar edificios y activó la alerta sísmica, algunos usuarios compartieron en sus redes sociales cómo lo vivieron.

Sobre su magnitud, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en su cuenta de X, (antes Twitter) un video en el que la coordinara de Protección Civil, Laura Velázquez, le informó que no se reportaban daños mayores. En la descripción de su posteo, el mandatario escribió: “Al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto daremos información”. Asimismo, Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, confirmó que no había percances mayores.

Debido a la trágica historia de México con los sismos, muchos residentes que estuvieron en las zonas en las que el temblor se sintió con mayor fuerza no pudieron evitar evocar las tragedias de años anteriores. A través de sus cuentas de X, dejaron sus diferentes testimonios.

“Se oye a lo lejos la alarma sísmica y aquí está el poste moviéndose. (...) Espero que todo el mundo esté bien en sus casas, en sus oficinas, que no haya ningún problema”, narró Adal Romes, un presentador y actor mexicano, mientras estaba a bordo de su vehículo en el segundo piso de un puente en Ciudad de México.

La Jornada publicó imágenes de cómo los trabajadores tuvieron que bajar de los edificios para mantenerse a salvo al escuchar la alerta sísmica. Si bien el movimiento no fue de gran magnitud, paralizó por un momento la jornada en el país.

Un sismo de magnitud 5,8 a 25 kilómetros al sur de Chiautla, Puebla, sacó hoy a las calles a cientos de miles de personas, paralizó el tránsito y vació oficinas y tiendas en Ciudad de México. Info https://t.co/ImlgOrvuq5 pic.twitter.com/zNRWOwYQNQ — La Jornada (@lajornadaonline) December 7, 2023

En otro clip se aprecia cómo las personas miran desde abajo una estructura para saber si se movía mientras esperaban para poder volver a sus actividades.

En Torre Mayor, que es uno de los rascacielos que se ubica en la capital de México, en el número 505 de la avenida Paseo Reforma, registraron el instante de evacuación desde el piso 51. “Las aceleraciones corresponden a un sismo de intensidad moderado, a pesar de estar a decenas de metros de altura y con sistema hidráulico. Protocolos perfectamente ejecutados en este inmueble al momento de la alerta sísmica”, indica la descripción del clip, publicado en la cuenta X.

Como los sismos son un fenómeno recurrente en México, los amortiguadores forman parte de la estructura de los edificios más recientes, sobre todo los rascacielos, porque ayudan a controlar las vibraciones y posibles desplazamientos, mientras que reducen el riesgo de grandes impactos.

Sobre el lugar en el que se registró el epicentro, en Puebla, no hubo daños mayores. En algunos clips se observan también los momentos en los que se activó la alerta sísmica.

¿Por qué tiembla en México?

México registra una cantidad importante de movimientos telúricos a nivel mundial. Según el Servicio Sismológico Nacional (SNN), está en una zona de “alta sismicidad”, en la que interactúan cinco placas tectónicas: la de Cocos, Norteamérica, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, de acuerdo con CNN.

LA NACION