Con el número de participantes más reducido hasta el momento, el miércoles a la noche en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa, tuvo lugar el cuarto debate republicano con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Como era de esperarse, Donald Trump no participó del encuentro, pero sí lo hicieron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

Desde que inició el debate, que se transmitió a través de la señal de NewsNation y de manera simultánea por medio de The CW y NextStar y en streaming, DeSantis y Ramaswamy arremetieron con fuerza a Haley, cuyas cifras han mejorado con los resultados de los encuentros republicanos anteriores.

Durante al menos 20 minutos, la exembajadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la Administración Trump, fue atacada, lo que se interpretó como un recordatorio de que sus oponentes la ven como una verdadera amenaza en este punto de la carrera electoral, cuando cada vez falta menos para los caucus de Iowa.

La candidata presidencial republicana, ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, habla durante un debate primario presidencial republicano organizado por NewsNation en el Moody Music Hall de la Universidad de Alabama, el 6 de deiciembre de 2023 Gerald Herbert - PA Wire

“Hay otros candidatos aquí, como Nikki Haley, que cede cada vez que la izquierda la persigue”, sentenció DeSantis, quien se presentó como un luchador, que se vio impulsado a atacarla con más fuerza luego de conocerse de que un importante donante demócrata, aunque no se mencionó su identidad, apoyó la campaña de la exgobernadora.

En ese orden y según consignó AP, días atrás, Americans for Prosperity, un think tank libertario financiado por la familia Koch, y un súper PAC que apoya a Haley, recibió significativos aportes económicos de financistas tecnológicos y de Wall Street. “En cuanto a estos donantes que me apoyan, simplemente están celosos. Desearían que los estuvieran apoyando a ustedes”, dijo la exgobernadora.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, hace gestos durante el cuarto debate de las primarias presidenciales republicanas en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, Alabama, el 6 de diciembre de 2023 JIM WATSON - AFP

Por su parte, Ramaswamy apuntó como Haley cuando destacó que la riqueza que actualmente la consiguió luego de terminar su trabajo en la administración pública. “Las matemáticas no cuadran”, acusó el empresario tecnológico, que luego añadió: “Se suma al hecho de que es corrupta”, para luego llamarla fascista.

El cuarto candidato en el escenario, el exgobernador Christie, no tuvo la oportunidad de hablar durante este primer periodo de tiempo, mientras los otros dos contendientes erigían sendos ataques contra Haley.

El empresario candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy habla durante un debate primario presidencial republicano organizado por NewsNation en el Moody Music Hall de la Universidad de Alabama, el 6 de diciembre de 2023 Gerald Herbert - PA Wire

En cuanto Christie pudo tomar la palabra, aprovechó el tiempo para defender a Haley contra Ramaswamy, a quien consideraba “el fanfarrón más detestable de Estados Unidos”, y para criticar a sus oponentes republicanos por no hablar en contra de Trump. “Esta es una mujer inteligente y consumada”, le dijo el exgobernador al empresario.

Con relación al político en su entorno, se cuestiona por qué no abandona su difícil campaña y respalda a Haley, con quien comparte muchas de sus opiniones más moderadas. No obstante, por el momento no dio señales de un retiro temprano de su campaña.

El candidato presidencial republicano, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, habla durante un debate primario presidencial republicano organizado por NewsNation en el Moody Music Hall de la Universidad de Alabama, el 6 de diciembre de 2023 Gerald Herbert - PA Wire

Sin duda alguna, uno de los puntos más álgidos del debate ocurrió durante la discusión acerca de los derechos de los padres sobre los hijos. Una vez hecha la pregunta, se pudo ver la marcada división de criterio entre Christie y DeSantis en torno a la identidad de género y orientación sexual. El primero de ellos sostuvo que estaba favor de una participación limitada del gobierno y cree que los padres deberían tener el poder de tomar decisiones sobre sus hijos.

Por otro lado, DeSantis defendió las restricciones al tratamiento de afirmación de género para menores que promulgó como ley al ser gobernador de Florida y advirtió que los procedimientos quirúrgicos estaban “mutilando a menores”, lo que le valió un fuerte aplauso del público presente.

Para esta cuarto debate, la dinámica se mantuvo igual que en los anteriores. De acuerdo con una encuesta de CBS News hecha a principios de noviembre, Trump se mantiene como el precandidato republicano con más apoyo en todo el país, con un 61% de aprobación, una cifra que es superior al puntaje de todos los demás contrincantes juntos.

En tanto, DeSantis obtuvo un 18%, Haley un 9%, Ramaswamy un 5%, el senador Tim Scott un 4% y Christie un 2%.