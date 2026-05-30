Astros superan nueve a dos a Cerveceros tras jonrones de Christian Walker y Jeremy Peña

HOUSTON (AP) — Christian Walker conectó un jonrón de tres carreras y el dominicano Jeremy Peña pegó un cuadrangular entre sus tres imparables para ayudar a los Astros de Houston a imponerse con facilidad el sábado por 9-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee.

El batazo de dos carreras de Peña puso el marcador 3-1 en la segunda entrada y los Astros añadieron tres carreras en la quinta para despegarse después de que los Cerveceros se acercaran a una. El jonrón de Walker a las gradas del jardín derecho puso el 9-2 con dos outs en la octava.

Es la séptima victoria en nueve juegos para los Astros y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos de Milwaukee.

El abridor de Houston, Peter Lambert (4-4), permitió cinco hits y dos carreras, con tres bases por bolas, en cinco entradas para llevarse la victoria.

Brandon Sproat (1-4), de Milwaukee, concedió seis hits y cinco carreras en 4 1/3 entradas.

El venezolano William Contreras le dio a los Cerveceros una ventaja temprana con un doble productor con dos outs en la primera.

El mexicano Isaac Paredes luego conectó un doble al jardín izquierdo para impulsar dos más y poner a los Astros arriba 6-2.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes