Ataques con drones contra bandas criminales en Haití dejan más de 1200 muertos (HRW)

Los ataques con drones contra bandas criminales en Haití provocaron más de 1200 muertos el último año, según un informe publicado este martes por la ONG Human Rights Watch (HRW), que denuncia en particular una masacre de niños.

Las fuerzas de seguridad del gobierno provisional del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que asumió en febrero respaldado por Estados Unidos, llevan a cabo estos ataques para restablecer el orden público en un país devastado por la pobreza y bajo dominio de las pandillas.

Según los datos procedentes de varias fuentes examinadas por HRW, al menos 1243 personas murieron por drones explosivos durante 141 operaciones entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, entre ellas al menos 43 adultos que aparentemente no pertenecían a grupos criminales y 17 niños.

Los drones fueron proporcionados por una empresa privada, Vectus Global, con la autorización especial del Departamento de Estado estadounidense, indica el informe.

"Decenas de personas, incluidos muchos niños, han sido asesinadas y heridas en letales operaciones con drones", declaró Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW, citada en un comunicado.

"Las autoridades haitianas deberían urgentemente supervisar a las fuerzas de seguridad y a los proveedores privados que trabajan para ellas, antes de que mueran más niños", exigió.

Haití, y en especial la capital Puerto Príncipe, vive en un estado de caos a causa de las luchas entre bandas criminales, que cometen a diario robos, violaciones y saqueos.

El país más pobre de América no ha celebrado elecciones desde 2016 y el gobierno de transición, que debe organizar comicios legislativos y presidenciales en los próximos meses, no consigue frenar la violencia armada.

Dieciocho países liderados por Estados Unidos acordaron reemplazar la misión multinacional de la ONU con tropas y agentes policiales.

Desde principios de año las operaciones antipandillas han aumentado en ritmo y capacidad.

HRW entrevistó a víctimas y familiares de fallecidos en un ataque el 20 de septiembre de 2025, así como con médicos, activistas comunitarios y testigos.

El ataque de ese día se llevó a cabo cerca de un recinto deportivo en uno de los barrios más empobrecidos de la capital, Simon Pelé, donde una banda del mismo nombre había convocado a niños y adultos para una distribución de regalos.

Nueve niños de entre tres y 12 años fallecieron al estallar un dron en el lugar. También murieron 10 adultos sin vínculo aparente con el grupo criminal.

Los ataques se duplicaron entre noviembre y el pasado 21 de enero, según HRW, que ha contabilizado al menos 57 incidentes.

Cada ataque con dron provoca un promedio de ocho muertos. El más mortífero causó 57 víctimas fatales.