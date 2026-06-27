Serie “Draped Bust”: la moneda de un dólar de EE.UU. que en realidad vale casi US$1 millón

Algunas monedas antiguas de Estados Unidos alcanzan cifras elevadas en el mercado numismático debido a variantes de fabricación que las distinguen del resto de los ejemplares emitidos en la misma época. Entre ellas figura una pieza de un dólar de 1795 perteneciente a la serie Draped Bust.

El error de acuñación de la moneda de dólar

La moneda forma parte de las primeras emisiones de dólares de plata del país norteamericano y es reconocida por una particularidad en el diseño del anverso. Ese detalle surgió durante la preparación del troquel utilizado para acuñar las monedas y hoy es uno de los elementos más observados por especialistas y coleccionistas.

Según los registros de la serie obtenidos por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el grabador colocó el retrato de la Libertad en una posición incorrecta dentro del troquel. A pesar de ello, el instrumento fue utilizado para la fabricación de piezas debido al costo que implicaba reemplazarlo.

Como resultado, la variante denominada “busto descentrado” muestra esta parte desplazada hacia la izquierda cuando se observa el anverso. La particularidad permite diferenciarla de otras monedas de 1795 con la imagen ubicada en una posición centrada.

Los especialistas consideran que esta variante es menos frecuente que la versión convencional. Los registros de certificación indican que la cantidad de monedas conocidas con busto descentrado es considerablemente menor en comparación con los ejemplares de diseño estándar.

La variante corresponde al denominado “busto descentrado”, una característica que se produjo cuando la imagen de la Libertad quedó ubicada más hacia un lado de lo habitual PCGS

Cómo identificar una moneda de un dólar valiosa

La moneda presenta características distintivas que la hace única y fácil de identificar:

Año: 1795.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Robert Scot/John Eckstein.

Borde con letras: “HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT”

Diámetro: 40 milímetros

Peso: 27 gramos

Acuñación: 42.738 unidades.

Composición: 90% plata y 10% cobre.

Anverso: la Libertad aparece representada con un busto drapeado, mirando hacia la derecha, con el cabello recogido con una cinta. Está flanqueada por estrellas en los extremos izquierdo y derecho, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha en la parte inferior.

Reverso: en el centro, se representa el águila pequeña posada sobre rocas, con las alas completamente rodeadas por una corona de olivo atada con un lazo en la parte inferior. Alrededor del perímetro, se lee “UNITED STATES OF AMERICA”.

Para identificar la variante es necesario observar la ubicación del busto. En el ejemplar conocido, la imagen se encuentra desplazada y algunos elementos gráficos quedan alineados de manera distinta respecto de otras monedas de la misma serie.

También suelen examinarse detalles técnicos como marcas de ajuste, grietas en el troquel, líneas de acuñación y la conservación de los dentículos del borde.

El ejemplar fue calificado como MS66+ debido a que presenta detalles de desgaste Heritage Auctions

El estado de conservación influye en el precio

La mayoría de los dólares Draped Bust de finales del siglo XVIII se encuentran en estados de conservación intermedios debido al uso que tuvieron en circulación. Los ejemplares con menor desgaste son menos comunes y suelen registrar precios superiores.

Las monedas certificadas en categorías altas representan una porción reducida de las piezas conocidas. Entre los ejemplares con busto descentrado, la mayor parte de las certificaciones corresponde a grados comprendidos entre MS63 y MS64.

Cuánto puede valer la Draped Bust de 1795 en el mercado

Un ejemplar identificado como busto descentrado y clasificado con una calificación MS66+ alcanzó un precio de US$910.625 durante una subasta de Heritage Auctions. Esa operación se convirtió en una de las referencias más importantes para esta variedad.

Las guías de precios de PCGS indican que las monedas con características similares y niveles de preservación comparables pueden superar los US$900 mil. Sin embargo, los ejemplares con desgaste o daños suelen registrar valores considerablemente menores de US$5000 dentro del mercado numismático.