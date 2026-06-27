“Necesitarás el pasaporte”: la advertencia del gobierno de EE.UU. para quienes viajen en cruceros

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda llevar la libreta de pasaporte en todos los cruceros fuera del país norteamericano. El documento puede resultar indispensable ante emergencias médicas, cambios de itinerario o la necesidad de regresar por vía aérea desde un puerto extranjero.

Por qué el Departamento de Estado recomienda llevar libreta de pasaporte en cruceros

“Si tienes una emergencia médica o familiar mientras estás en un crucero internacional y necesitas volar a casa, necesitarás un pasaporte para poder abordar el avión. Por eso siempre recomendamos hacer cruceros con un pasaporte (libro, no tarjeta)“, informó el Departamento de Estado en redes sociales.

Aunque no siempre sea un requisito obligatorio para navegar, contar con este documento es la única forma de garantizar que una persona pueda abordar un avión en caso de una urgencia médica o familiar X @TravelGov

A través de su sitio web, las autoridades recordaron que la tarjeta de pasaporte tiene un uso limitado y no permite realizar viajes aéreos internacionales desde otros países hacia EE.UU. Por ese motivo, una persona que dependa únicamente de ese documento podría enfrentar dificultades para regresar rápidamente ante una situación imprevista.

Las diferencias entre la libreta y la tarjeta radican en su validez para distintos tipos de transporte:

Libreta de pasaporte : es válida para todos los viajes internacionales , ya sea por aire, mar o tierra.

: es válida para , ya sea por aire, mar o tierra. Tarjeta de pasaporte: su uso es limitado. Solo es válida para reingresar a EE.UU. por vía marítima o terrestre desde México, Canadá, Bermudas y el Caribe. No es válida para viajes aéreos internacionales.

Diferencias entre la libreta y la tarjeta de pasaporte (Instagram/@travelgov)

Emergencias médicas y cambios de itinerario: cuándo puede hacer falta la libreta

Entre los escenarios contemplados por el gobierno figuran:

La posibilidad de una internación médica durante el recorrido . Si un pasajero permanece en un hospital mientras la embarcación continúa su itinerario, necesitará la documentación adecuada para organizar su retorno una vez finalizado el tratamiento.

. Si un pasajero permanece en un hospital mientras la embarcación continúa su itinerario, necesitará la documentación adecuada para organizar su retorno una vez finalizado el tratamiento. También pueden producirse inconvenientes operativos que obliguen a modificar los planes originales. Esto incluye cancelaciones de trayectos, desembarcos anticipados o traslados por vía aérea desde otro país.

que obliguen a modificar los planes originales. Esto incluye cancelaciones de trayectos, desembarcos anticipados o traslados por vía aérea desde otro país. Los cruceros pueden verse obligados a alterar sus escalas por motivos climáticos, operativos o de seguridad. Cuando eso ocurre, los viajeros podrían llegar a puertos distintos de los previstos en el itinerario inicial, donde las exigencias migratorias sean diferentes.

En esos casos, contar con una libreta de pasaporte facilita el cumplimiento de los requisitos de ingreso y salida establecidos por las autoridades locales. “Sin este documento no podrás abordar un vuelo internacional”, reiteró el organismo gubernamental.

Recomendaciones del Departamento de Estado para viajar en crucero sin problemas migratorios

El Departamento de Estado ofrece una serie de recomendaciones para garantizar que el viaje en crucero sea seguro y sin contratiempos. Los consejos principales se centran en la documentación, la salud, la seguridad y la preparación logística:

Documentación: la recomendación más enfática es viajar siempre con una libreta de pasaporte (passport book) , incluso si el crucero o los países de destino no lo exigen estrictamente. Este debe ser válido por lo menos seis meses después de la fecha de regreso y debe tener dos o más páginas en blanco para sellos y visas.

, incluso si el crucero o los países de destino no lo exigen estrictamente. Este debe ser válido por lo menos y debe tener para sellos y visas. Visas: verificar los requisitos para todas las paradas del itinerario , incluso si no se planea bajar del barco en alguna de ellas.

, incluso si no se planea bajar del barco en alguna de ellas. Salud y seguro de viaje: dado que el gobierno de EE.UU. no cubre gastos médicos en el extranjero, recomienda contratar un seguro que cubra atención médica y evacuación de emergencia . Además, aconseja verificar que las medicinas sean legales en los países de visita.

. Además, aconseja verificar que las medicinas sean legales en los países de visita. Inscripción en STEP: registrarse en el programa gratuito para recibir alertas de seguridad, clima o salud, y para que la embajada pueda contactar al viajero en una emergencia.

para recibir alertas de seguridad, clima o salud, y para que la embajada pueda contactar al viajero en una emergencia. Información del destino: revisar las páginas de información del Departamento de Estado de ese país para conocer las leyes locales, precauciones de seguridad y la ubicación de las embajadas estadounidenses más cercanas.

para conocer las leyes locales, precauciones de seguridad y la ubicación de las embajadas estadounidenses más cercanas. Revisión de equipaje: antes de salir, el gobierno aconseja verificar cuidadosamente que la ropa y maletas no contengan municiones, armas o artículos ilegales (como spray de pimienta), ya que esto puede llevar a arrestos en puertos extranjeros.

Asimismo, las autoridades recomiendan, antes de abordar, consultar con la línea de cruceros sobre los procedimientos de emergencia, cómo puede contactarlo su familia en alta mar y qué servicios médicos tienen disponibles a bordo.