Atentado contra Trump: Biden pidió frenar las especulaciones y dijo que habrá una investigación para determinar los motivos del ataque

En cadena nacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió al ataque a Donald Trump y apuntó: “Un intento de asesinato es contrario a todo lo que defendemos como nación” . El mandatario habló tras una reunión de emergencia del Comité de Crisis de la Casa Blanca, anticipó que hará una investigación para determinar las motivaciones del ataque y pidió frenar con las especulaciones.

“Anoche hablé con Donald Trump. Estamos sinceramente agradecidos de que se encuentre bien y recuperándose. Jill y yo los mantenemos a él y a su familia en nuestras oraciones. Tuvimos una breve pero buena conversación”, contó. Mientras tanto, su equipo de campaña analiza cómo gestionar las implicaciones políticas de un ataque contra el hombre que él mismo espera derrotar en las elecciones de noviembre.

El presidente aseguró que “no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia”. “No podemos permitir que esto suceda. La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar, pero nada es más importante que eso en este momento. Debatiremos y no estaremos de acuerdo, eso no va a cambiar, pero no vamos a perder de vista quiénes somos como estadounidenses”, señaló.

Biden también brindó sus condolencias para la familia del civil que fue asesinado durante el acto de campaña y las familias de quienes resultaron heridos. “Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima asesinada. Él era un padre que estaba protegiendo a su familia y perdió la vida. Dios lo ama. También oramos por la recuperación total de quienes resultaron heridos y estamos agradecidos a los agentes del Servicio Secreto, otras agencias de aplicación de la ley y las personas que arriesgaron sus vidas literalmente por nuestra nación”, expresó.

El mandatario remarcó que el FBI se encuentra a cargo de la investigación y que todavía no poseen información sobre las razones por las que el tirador le disparó a Trump. “Insto a todos a que no hagan suposiciones sobre sus motivos y afiliaciones. Dejemos que el FBI y otras agencias hagan su trabajo”, agregó.

También aseguró que Trump tiene un alto nivel de seguridad y detalló las medidas que tomó para su protección. “Pedí al Servicio Secreto que proporcione las medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad continua”, dijo y sumó: “Ordené al jefe del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana que comenzará mañana. También he realizado una revisión independiente y dirigida de la seguridad nacional de la manifestación de ayer para evaluar qué sucedió exactamente”.

También este domingo, el expresidente estadounidense Trump hizo un llamado a la unidad y la resiliencia, al tiempo que el mundo político se estremecía por el hecho que lo dejó herido pero “bien”, y en que murieron el tirador y uno de los asistentes. El candidato republicano dijo que la parte superior de su oreja derecha fue impactada en el tiroteo.

“Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel”, aseveró en una publicación en su red social Truth Social. “Hubo mucho sangrado”, agregó. “Solo Dios evitó que ocurriera lo impensable”, dijo.

El servicio de inteligencia local FBI identificó al tirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente en Bethel Park, Pensilvania. La agencia señaló que la investigación sigue en marcha. Agentes del Servicio Secreto abatieron al atacante. El agresor disparó desde un techo, afuera del lugar de la concentración en una feria agrícola en Butler, detalló la agencia.

El asistente al encuentro que murió era Corey Comperatore, un excomandante de bomberos local que falleció al proteger a su familia, dijo el domingo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. “Se abalanzó sobre su familia para protegerla” , indicó el funcionario.

