Atlas y Pachuca pierden y quedan al borde de la eliminación en la Leagues Cup

El Atlas y el Pachuca quedaron al borde de la eliminación en la Leagues Cup 2026 este viernes al sufrir ambos su segunda derrota en el torneo, ante el Charlotte FC y el Columbus Crew, respectivamente.

Desde que el argentino Hernán Crespo asumió la dirección técnica del Atlas, el equipo de Guadalajara ha sufrido tres derrotas: una en la liga local y estas dos de la Leagues Cup, en la que marcha sin puntos; por su lado, el Charlotte llegó a 6 unidades.

En el estadio Bank of America, en Charlotte, el israelí Liel Abada adelantó 1-0 al equipo estadounidense al minuto 78 con un remate dentro del área chica.

El inglés Tyger Smalls (90'+5) sentenció el 2-0 al culminar un contragolpe ya sin arquero.

El Pachuca, por su parte, perdió 2-1 con el Columbus Crew en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, en Columbus.

Con su segundo triunfo, la escuadra de la MLS llegó a 6 puntos y los Tuzos siguen sin unidades.

El español Brais Méndez (19') marcó el 1-0 para el Crew con un remate de tijera al filo del área chica y el 2-0 fue obra del húngaro Daniel Gazdag (45+3') con un cabezazo a bocajarro.

Los Tuzos descontaron por medio del neerlandés Oussama Idrissi (72'), pero dos minutos después sufrieron la expulsión del defensa argentino Sergio Barreto y no pudieron evitar la derrota que los dejó virtualmente fuera de carrera.