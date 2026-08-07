Oficial, si revocan el veredicto: cómo la ley del Ku Klux Klan podría impactar en las elecciones de 2026 de EE.UU.

Una eventual revocación del veredicto contra Eliazar Cisneros, uno de los organizadores del “Trump Train” de Texas, podría limitar el uso de una cláusula federal que protege el apoyo y la actividad política en favor de candidatos nacionales. El Quinto Circuito debe decidir si la Ley del Ku Klux Klan (Ley de Ejecución de 1871 o Ku Klux Klan Act) de 1871 permite demandar a particulares por recurrir, presuntamente, a la fuerza, amenazas o intimidación contra personas que respaldan a un candidato federal.

El Quinto Circuito revisa el veredicto civil contra Eliazar Cisneros

Según informó Chron, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito escuchó el martes 4 de agosto los argumentos de Cisneros. El organizador pidió que los jueces que anulen la condena civil de 40.000 dólares vinculada con el episodio que involucró a un autobús de la campaña de Joe Biden en Texas durante 2020.

Un jurado federal ordenó a Eliazar Cisneros pagar US$40.000 por su participación en el episodio de 2020 Instagram @cisco311972

Un jurado federal declaró responsable a Cisneros en 2024. La decisión ordenó el pago de daños a la exsenadora estatal de Texas Wendy Davis, al integrante de la campaña de Biden, David Gins, y al conductor Timothy Holloway. El mismo jurado absolvió a los demás acusados.

La controversia se concentra en una cláusula de la Ley del Ku Klux Klan, cuya disposición permite iniciar acciones por conspiraciones destinadas a perjudicar a una persona debido a su “apoyo o defensa” de un candidato federal. El tribunal debe definir si esa protección alcanza hechos protagonizados por ciudadanos particulares durante una confrontación política.

Cómo el fallo sobre la Ley del Ku Klux Klan podría afectar casos de intimidación electoral

El abogado de Cisneros, Quico Canseco, sostuvo que la norma exige intervención estatal y una motivación racial o dirigida contra una clase específica. La defensa afirmó que esos elementos estuvieron ausentes y que los demandantes solo atribuyeron al convoy una intención de interrumpir las actividades de la campaña demócrata.

“Si el tribunal acepta la teoría de los apelados, la Ley del Ku Klux Klan se convierte en un recurso federal para los enfrentamientos políticos, siempre que una de las partes alegue disturbios”, expresó Canseco durante la audiencia.

Su argumento plantea que una interpretación amplia permitiría trasladar disputas partidarias comunes al ámbito federal. También advirtió que esa posibilidad podría desalentar la participación política y afectar el proceso electoral.

Si el Quinto Circuito adopta esa postura y revoca el veredicto, la decisión podría limitar el uso de la norma frente a acciones de particulares. Ese criterio tendría posible relevancia para el escenario de las elecciones de 2026, porque marcaría qué conductas permiten reclamar protección federal por intimidación vinculada con el apoyo a un candidato.

En cambio, una confirmación del fallo mantendría una interpretación más amplia. Bajo ese criterio, la cláusula podría abarcar conspiraciones privadas que recurran a amenazas, fuerza o intimidación para perjudicar actividades de respaldo político. El debate se relaciona con otras medidas contra la intimidación electoral impulsadas antes de los comicios.

Trump Train en Texas: qué ocurrió con el autobús de Biden-Harris en 2020

El episodio ocurrió pocos días antes de las elecciones presidenciales de 2020. Un convoy de vehículos de simpatizantes de Donald Trump rodeó el autobús de la campaña de Biden-Harris mientras circulaba por la Interestatal 35, entre San Antonio y Austin.

De acuerdo con Courthouse News Service, la abogada Erica Ross rechazó que los hechos constituyeran simples tácticas partidarias. La representante de los demandantes indicó que el jurado accedió a videos y fotografías sobre una situación que consideró peligrosa.

Ross mencionó frenadas bruscas, el cerco alrededor del vehículo y un accidente. También afirmó que Cisneros luego se jactó del episodio en redes sociales. “Creo que había pruebas más que suficientes para demostrar que se creó una situación bastante peligrosa”, señaló.

Las preguntas jurídicas que debe resolver el Quinto Circuito sobre la ley de 1871

El juez federal de circuito Andrew Oldham preguntó si la cláusula crea por sí misma un derecho sustantivo para demandar. También planteó si solo funciona como un mecanismo para reclamar por violaciones de la Primera Enmienda, supuesto que exigiría una intervención gubernamental.

El panel del Quinto Circuito tomó la apelación bajo consideración y todavía no informó cuándo emitirá su decisión Attonery General

Oldham consultó si la Ley del Ku Klux Klan permitiría demandar a personas que ingresaran a una propiedad privada y destruyeran carteles políticos. Ross respondió que esa conducta podría dar lugar a una acción y rechazó que se tratara de un intercambio partidario normal.

La jueza principal Jennifer Walker Elrod y la jueza sénior Edith Brown Clement completaron el panel. Los tres magistrados tomaron el caso bajo consideración. El tribunal no anunció una fecha para su decisión.