El pequeño pueblo de EE.UU. que ofrece terrenos gratis y cinco años sin impuesto a la propiedad

Manilla, una pequeña ciudad del oeste de Iowa, ofrece lotes gratuitos para construir viviendas unifamiliares. La propuesta sigue vigente en 2026 e incluye cinco años de exención del impuesto a la propiedad y conexiones sin cargo a los servicios municipales.

¿Cómo funciona la entrega de terrenos gratis en Manilla?

Según Business Insider, Manilla integra una lista de 29 ciudades y pueblos de Estados Unidos que ofrecen incentivos para atraer habitantes. La propuesta corresponde a la segunda etapa de Sunrise Addition, un desarrollo promovido por la Manilla Economic Development Corporation en cooperación con la ciudad y Manilla Municipal Utilities.

Los terrenos tienen acceso a calles pavimentadas y servicios municipales Google Maps

Las parcelas se destinan a solicitantes que califiquen, acepten las condiciones establecidas y se comprometan a levantar una residencia unifamiliar, explicó el gobierno local en su sitio.

La segunda etapa dispone de 15 terrenos. Sin embargo, se recomienda consultar con el municipio cuántos permanecen disponibles antes de iniciar el trámite. La primera etapa del desarrollo ya concluyó. En ese sector, 12 viviendas fueron terminadas o todavía se encuentran en construcción.

Los beneficios de los terrenos gratis de Manilla

Las parcelas ya disponen de infraestructura básica y acceso a los servicios locales. Entre las principales ventajas se encuentran:

Calles pavimentadas dentro del desarrollo.

Electricidad, gas, agua y alcantarillado disponibles.

Conexiones a los servicios públicos sin cargos de instalación.

Exención del 100% del impuesto a la propiedad durante cinco años para las nuevas viviendas.

Convenios destinados a proteger la inversión realizada en cada inmueble.

Posible asistencia para el pago inicial a compradores de su primera casa que cumplan los criterios correspondientes.

El beneficio cubre el terreno, pero no la construcción. Quienes accedan deberán financiar la obra, respetar las normas del desarrollo y asumir los demás gastos asociados al proyecto.

La entrega de las parcelas no es automática ni incondicional. Las personas o entidades interesadas tienen que calificar y comprometerse a construir una residencia unifamiliar en el lote asignado. La nueva propiedad debe respetar los convenios de Sunrise Second Addition y ajustarse a las exigencias urbanísticas de esta segunda etapa.

Qué servicios ofrece Manilla a sus residentes

Manilla está ubicada en el sur del condado de Crawford, cerca de Denison, la cabecera del condado. La ciudad administra sus propios servicios de electricidad, gas natural, agua y alcantarillado. Además, ofrece acceso local a internet de alta velocidad. Entre los recursos disponibles se destacan:

Departamento de Policía.

Cuerpo de bomberos voluntarios.

Equipo de rescate y servicio de ambulancias.

Escuelas del distrito IKM-Manning.

Actividades educativas y extracurriculares.

Servicios médicos y odontológicos en la zona.

La localidad también posee comercios de alimentos, combustible y ferretería, además de servicios financieros, seguros y atención especializada.

Quién administra la propuesta y cómo comunicarse

La Manilla Economic Development Corporation coordina el desarrollo junto con el municipio y la empresa de servicios públicos. La sede se encuentra en 443 Main Street, Manilla, Iowa. El teléfono general de contacto es 712-654-2632.

La propuesta forma parte de la segunda etapa de Sunrise Addition Gobierno de Manilla

Ayuda para compradores primerizos: quiénes pueden acceder

Los compradores de su primera vivienda pueden solicitar asistencia para cubrir el pago inicial a través del Consejo de Gobiernos de la Región XII. El beneficio alcanza hasta US$15.000 y depende de la necesidad económica de cada hogar.

Para calificar, la persona debe adquirir su primera casa y cumplir los límites de ingresos establecidos por el organismo. La ayuda puede otorgarse como subsidio, préstamo o una combinación de ambos. Manilla se encuentra en una de las zonas incluidas en el programa.

Sin embargo, los fondos no están garantizados. Región XII informa que actualmente existe una lista de espera para los subsidios, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad y las condiciones vigentes antes de iniciar la compra. La entidad recibe consultas en el 712-792-9914.