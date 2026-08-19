Aumenta la cifra de muertos por tormenta en Hawái; intensifican esfuerzos por retirar escombros

HONOLULU (AP) — La cifra de muertos en Hawái por Lala aumentó a dos tras el hallazgo del cuerpo de un hombre cerca de una carretera, mientras continuaban los esfuerzos por retirar enormes cantidades de escombros que dejó la tormenta y disminuía el número de viviendas y negocios sin electricidad.

Lala, ahora muy al oeste de Hawái, se intensificó el miércoles hasta convertirse en un huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h (125 mph), mientras cruzaba aguas cálidas del Pacífico.

Los restos del hombre de unos 60 años fueron localizados por residentes el martes en un pastizal del distrito más grande y más meridional de la Isla Grande, un día después de que se solicitara a la policía realizar una verificación de bienestar, informó el teniente de policía David Po’ohina en un comunicado.

Indicó que la muerte parece estar relacionada con la tormenta. Lala azotó el fin de semana pasado la Isla Grande como huracán y luego rozó las islas vecinas como tormenta tropical, golpeando el archipiélago volcánico con fuertes vientos y lluvias intensas antes de desplazarse hacia el oeste. También se culpó a Lala por la muerte de una mujer de 93 años cuyo cuerpo fue encontrado el lunes, después de que se reportara su desaparición en Naalehu, en el extremo sur de la Isla Grande.

Los trabajos continuaron el miércoles para retirar toneladas de lodo y escombros dejados por un torrente de agua que inundó edificios, algunos de cuyos techos fueron arrancados por los vientos. Decenas de viviendas fueron arrastradas de sus cimientos, puentes fueron dañados y un tramo colapsado de una carretera había cortado el acceso a la comunidad de Pahala.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la mayor precipitación registrada, 1,1 metros (43,54 pulgadas), se produjo en Laupahoehoe, en la costa noreste de la Isla Grande.

La empresa eléctrica Hawaiian Electric informó que unos 19.000 clientes seguían sin electricidad frente a casi 104.000 el lunes por la tarde. Añadió que casi todos los clientes deberían tener el servicio restablecido para el viernes.

Lala avanzaba el miércoles hacia el noroeste a través del océano Pacífico a 15 km/h (9 mph) y se dirigía hacia una zona remota que incluía el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón Midway, en el extremo noroeste del archipiélago hawaiano. La población en uno de los lugares más remotos de la Tierra está compuesta íntegramente por unas pocas decenas de empleados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, voluntarios y contratistas. Se esperan condiciones de huracán en partes de la región para el jueves.

El centro de huracanes lo calificó como el primer gran huracán de 2026 en el Pacífico Central. Lala era una tormenta tropical cuando azotó partes de Hawái el domingo, al pasar cerca sin tocar tierra.

Mientras tanto, los meteorólogos vigilaban un sistema de tormentas ubicado muy al este-sureste de Hawái. El centro de huracanes indicó que las condiciones parecían propicias para la formación de una depresión tropical en los próximos días.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.