Aumentan las solicitudes de ayuda por desempleo en EE.UU., pero los despidos siguen bajos

WASHINGTON (AP) — La cantidad de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada, pero los despidos se mantienen dentro del rango históricamente saludable de los últimos años.

Las solicitudes de ayuda por desempleo en la semana que terminó el 25 de julio aumentaron en 9.000, hasta 197.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. La cifra de la semana anterior se revisó al alza en 1.000, hasta 188.000, pero sigue siendo la más baja en más de 50 años.

Analistas encuestados por la firma de datos FactSet pronosticaron 207.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se consideran representativas de los despidos y se acercan a un indicador en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que atenúa parte de la volatilidad semanal, bajó en 5.000, hasta 202.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 18 de julio, fue de 1,78 millones, una disminución de 7.000 respecto de la semana previa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.