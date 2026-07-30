Se aproxima una ola de calor histórica: el mapa con altas temperaturas que avanza sobre EE.UU.

Este jueves se prevé un escenario meteorológico adverso en amplias zonas de Estados Unidos, con la combinación de fenómenos como tormentas fuertes, lluvias intensas, riesgo de inundaciones repentinas y una ola de calor que seguirá con sus efectos sobre el sur del país norteamericano.

Ola de calor en EE.UU.: Las Vegas, Phoenix y Death Valley enfrentarán temperaturas extremas

Una intensa ola de calor será una de las principales amenazas meteorológicas en Estados Unidos. Según Fox Weather, el domo de temperaturas elevadas que dominó durante los últimos días las Grandes Llanuras centrales y el sur comenzará a desplazarse hacia el oeste.

El calor extremo se moverá hacia el oeste, con efectos sobre el Suroeste, la región de Four Corners y el Desierto del Suroeste NWS

El movimiento del domo de calor desplazará las temperaturas extremas al Suroeste, la región de Four Corners y el Desierto del Suroeste durante el primer fin de semana de agosto. Tras varios días con récords de temperatura en el centro del país norteamericano, ahora se espera que gran parte del oeste registre valores entre 10°F (6°C) y 15°F (8°C) por encima del promedio para esta época del año.

Las condiciones más extremas se concentrarán en ciudades como Las Vegas y Phoenix, además de Death Valley y otras zonas del sur de California, donde las máximas podrían ubicarse entre 118°F (48°C) y 120°F (49°C).

En Las Vegas, la ciudad ya acumula seis jornadas consecutivas con temperaturas superiores a 110°F (43°C) y el pronóstico anticipa que esa racha podría extenderse durante la próxima semana. Más al norte, sectores de Utah, la Gran Cuenca y Montana también volverán a registrar temperaturas de tres dígitos, con máximas que superarán los 100°F (38°C).

Tormentas severas e inundaciones amenazan las Grandes Llanuras y Nueva Inglaterra

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una serie de perturbaciones atmosféricas recorrerá el norte de Estados Unidos e impulsará un frente frío desde el Pacífico Noroeste hasta el Medio Oeste Superior durante este jueves.

Un sistema frontal impulsará rondas de tormentas desde las Grandes Llanuras hacia el Medio Oeste Superior con riesgo de inundaciones locales NWS

Al mismo tiempo, otro límite frontal permanecerá extendido desde las Grandes Llanuras centrales hasta el valle bajo del Mississippi y el sureste, donde interactuará con una masa de aire muy cálida, húmeda e inestable.

Ese escenario favorecerá el desarrollo de varias rondas de tormentas organizadas a lo largo del día. Los meteorólogos anticipan que algunas células tormentosas avanzarán repetidamente sobre las mismas áreas, un fenómeno conocido como “training”, que incrementará significativamente la posibilidad de lluvias torrenciales y acumulaciones importantes de agua en poco tiempo.

El organismo mantendrá un Riesgo Leve (nivel dos de cuatro) de lluvias excesivas sobre sectores del valle medio y bajo del Missouri y del Mississippi, donde podrían registrarse inundaciones repentinas. Para el viernes, esa amenaza se desplazará gradualmente hacia el Medio Oeste Superior y el valle medio del Mississippi, y acompañará el avance del sistema de baja presión.

En el noreste, aunque el sistema responsable de las lluvias de los últimos días comenzará a alejarse hacia el océano, todavía permanecerá suficiente humedad para generar nuevas precipitaciones. Debido a que muchos suelos continúan saturados por las lluvias recientes, persistirá un Riesgo Marginal (nivel uno de cuatro) de inundaciones repentinas en sectores de Nueva Inglaterra.

Alerta del SPC: ráfagas destructivas y granizo en Dakota del Sur, Nebraska y Kansas

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas severas principalmente durante la tarde y la noche en partes de las Grandes Llanuras centrales y las Grandes Llanuras del norte.

El organismo emitió un Riesgo Leve (nivel dos de cinco) para esa región, donde se espera que el desarrollo de tormentas comience cerca del mediodía sobre el frente frío y aumente su cobertura durante la tarde. Posteriormente, algunos sistemas podrían organizarse en complejos convectivos capaces de recorrer largas distancias.

El SPC emitió un Nivel 2 de 5 de clima severo para las Grandes Llanuras centrales y del norte SPC

Los especialistas indicaron que la principal amenaza serán las ráfagas de viento destructivas, aunque también existirán condiciones suficientes para la formación de algunas superceldas y segmentos de tormentas severas.

La actividad más intensa se concentrará desde el este de Dakota del Sur hasta el centro de Nebraska, aunque el riesgo podría extenderse hacia las Grandes Llanuras centrales durante las primeras horas de la noche.

Más hacia el oeste, entre el sudeste de Colorado, el oeste de Kansas y sectores del este de Montana, también podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la tarde. En esas áreas, además de fuertes ráfagas, será posible la caída localizada de granizo.

En la costa este del Golfo de México, un frente casi estacionario favorecerá el desarrollo de tormentas aisladas entre el Panhandle de Florida y el sur de Georgia. Allí también existirá un Riesgo Marginal (nivel uno de cinco) de fenómenos severos con potencial para producir vientos dañinos.

Monzón en Four Corners: dónde persiste el riesgo de inundaciones repentinas

El Servicio Meteorológico Nacional también anticipó que la humedad asociada al monzón continuará instalada sobre la región de Four Corners durante este jueves y el viernes.

Satélite De La NOAA Hoy

Aunque la cobertura de tormentas disminuirá respecto de jornadas anteriores, los desplazamientos lentos de las células aún favorecerán precipitaciones intensas capaces de generar inundaciones repentinas localizadas.

Las áreas más vulnerables serán: